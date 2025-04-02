快訊

怕成鍾文智第二？張綱維戴電子監控「屢次違規」 高院拘提裁定羈押

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

南大附小寵物大集合 學習尊重生命中過兒童節

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附小今年兒童節慶祝活動，魔術師張偉德（右）帶來奇幻魔法秀。圖／南大附小提供
南大附小今年兒童節慶祝活動，魔術師張偉德（右）帶來奇幻魔法秀。圖／南大附小提供

南大附小今年兒童節慶祝活動以「嗨翻兒童節 x 寵物大集合」為主題，讓紅耳巴西龜、狐狸犬、博美犬、鍬形蟲成為最受歡迎的特別來賓。校方表示，學校不再只是策劃者，而是將舞台完全交給孩子，翻轉課堂，由孩子自己決定如何玩、怎麼學，打造屬於自己的夢想樂園。

今天活動由魔術表演與街頭藝人熱鬧揭幕，透過翻轉上下課時間，讓孩子能夠自由探索園遊會攤位，與可愛動物互動，體驗學習與遊戲結合的樂趣。魔術師張偉德與小不點姐姐以高超技藝震撼全場，帶來一場奇幻魔法特技秀。

張偉德不僅是附小的校友，更曾在澳洲街頭表演，歷經重重挑戰。他分享，曾因表演不被接受而遭遇困難，但選擇堅持，最終成功吸引眾多觀眾欣賞。他與小不點姐姐以自身的經歷勉勵孩子們「夢想的路上總會有挫折，但只要勇氣面對，就一定能迎來掌聲。」

今年南大附小兒童節的最大亮點是加入「寵物大集合」，小朋友在與寵物互動中學習，紅耳巴西龜、狐狸犬、博美犬、鍬形蟲、柯爾鴨、南美角蛙、虎斑貓等成為最受歡迎的「特別來賓」。孩子們輕聲對話、細心照顧，學習如何尊重生命，體驗與動物建立信任的溫暖過程。

校方說，今年兒童節活動，孩子們不僅是活動的參與者，更是主人，與可愛的動物一起，展開一場別開生面的探索之旅。

南大附小今年兒童節慶祝活動，加入「寵物大集合」，小朋友在與寵物互動中學習。圖／南大附小提供
南大附小今年兒童節慶祝活動，加入「寵物大集合」，小朋友在與寵物互動中學習。圖／南大附小提供
南大附小今年兒童節慶祝活動，小不點姐姐以高超技藝震撼全場。圖／南大附小提供
南大附小今年兒童節慶祝活動，小不點姐姐以高超技藝震撼全場。圖／南大附小提供

兒童節 動物 寵物

延伸閱讀

嘉市港坪國小學童好開心 校園變成遊樂園

兒童節選禮留意標識 標準局：針頭玩具不合格勿購買

台南文元國小為過世校狗出書 不一樣的兒童節禮物

豐原富春國小歡慶兒童節 直笛二人組老師安排音樂饗宴

相關新聞

告慰癌逝議員李奕德 南華大學靈前頒博士學位

嘉義市議會無黨籍議員李奕德肝癌病逝大林慈濟醫院，得年44歲，父親李漢仁白髮人送黑髮人，痛罵兒子辜負選民「落荒而逃」，引人...

朴子溪渡槽改善峻工 造福嘉縣8500公頃農田

朴子溪渡槽載送嘉南大圳，是嘉義縣灌溉的樞紐，提供8500餘公頃農田、1793名農民灌溉，至今已95年，農業部改善工程，次...

社工日黃敏惠送社工千元幸福金 推崇社工是社會安定重要推手

今天是我國社工日，嘉義市府社會處規畫系列活動，透過主題策展讓民眾認識社工，市長黃敏惠頒發每名社工「千元幸福金」，由嘉市社...

這款花生霜淇淋年賣二萬支 雲林虎尾農會與超商聯名推買一送一

雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」，已銷售逾2萬隻，為慶祝日前...

歡慶兒童節故宮南院大放送 讓全家免費遊的關鍵是這個

故宮南部院區歡慶兒童節推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案，於4月3日至4月6日連續4天，只要有12歲以下兒童同行，全家參...

縮小版道路環境設計 台南斥資千萬光賢交通公園今啟用

向下扎根交通安全觀念、擺脫行人地獄標籤，台南市政府斥資1300萬元，將中西區一處未開闢的鄰里公園以縮小版道路環境，打造為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。