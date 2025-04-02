南大附小寵物大集合 學習尊重生命中過兒童節

南大附小今年兒童節慶祝活動以「嗨翻兒童節 x 寵物大集合」為主題，讓紅耳巴西龜、狐狸犬、博美犬、鍬形蟲成為最受歡迎的特別來賓。校方表示，學校不再只是策劃者，而是將舞台完全交給孩子，翻轉課堂，由孩子自己決定如何玩、怎麼學，打造屬於自己的夢想樂園。

今天活動由魔術表演與街頭藝人熱鬧揭幕，透過翻轉上下課時間，讓孩子能夠自由探索園遊會攤位，與可愛動物互動，體驗學習與遊戲結合的樂趣。魔術師張偉德與小不點姐姐以高超技藝震撼全場，帶來一場奇幻魔法特技秀。

張偉德不僅是附小的校友，更曾在澳洲街頭表演，歷經重重挑戰。他分享，曾因表演不被接受而遭遇困難，但選擇堅持，最終成功吸引眾多觀眾欣賞。他與小不點姐姐以自身的經歷勉勵孩子們「夢想的路上總會有挫折，但只要勇氣面對，就一定能迎來掌聲。」

今年南大附小兒童節的最大亮點是加入「寵物大集合」，小朋友在與寵物互動中學習，紅耳巴西龜、狐狸犬、博美犬、鍬形蟲、柯爾鴨、南美角蛙、虎斑貓等成為最受歡迎的「特別來賓」。孩子們輕聲對話、細心照顧，學習如何尊重生命，體驗與動物建立信任的溫暖過程。