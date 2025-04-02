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告慰癌逝議員李奕德 南華大學靈前頒博士學位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
南華大學今天到嘉義市議員李奕德靈堂致意，頒送博士袍暨畢業證書。圖／李漢仁提供
南華大學今天到嘉義市議員李奕德靈堂致意，頒送博士袍暨畢業證書。圖／李漢仁提供

嘉義市議會無黨籍議員李奕德肝癌病逝大林慈濟醫院，得年44歲，父親李漢仁白髮人送黑髮人，痛罵兒子辜負選民「落荒而逃」，引人鼻酸。守靈期間，連日來許多鄉親靈前拜祭，服務鄉親獲得肯定李漢仁倍感安慰。今天南華大學到靈堂致意，頒送博士袍暨畢業證書，李父告慰兒子修習圓滿。

李奕德連任第10、11屆議員，2月時因肝臟病變，緊急住進大林慈濟醫院救治，不料病情快速惡化，3月26日宣告不治。李漢仁白髮人送黑髮人，也哀痛罵兒子「落荒而逃」。

李漢仁說，一張票一世情，和選民4年的契約未滿就落跑，沒有交代，這不就是「落荒而逃」，但沒有關係，尊重兒子的選擇，所有留下來未完成的工作，會嚴嚴緊緊地接下來全力幫他完成。

今天南華大學企業管理學系主任暨指導教授到李奕德靈前頒給博士袍暨畢業證書，李漢仁感謝校方，於靈前向兒子傳達這訊息，告慰修習圓滿。

李漢仁說，奕德在南華大學攻讀博士，雖然最後口試階段一般認為可以順利通過，他在病榻時還時時繫念著要如何完成博士學程，然天不假年，感謝校方完成兒子生前心願。

李奕德、無黨籍議員、已婚無子女，南華大學企管系非營利事業管理碩士，曾任嘉義大學、南華大學講師、嘉義市小英之友會顧問、理事。前副議長郭明賓2018年議員選舉涉及賄選、當選無效，李奕德遞補。本屆再度參選以2771票連任。

李漢仁表示，兒子在病榻時仍擔心著博士研習課程，博士學位證書可告慰修習圓滿。圖／李漢仁提供
李漢仁表示，兒子在病榻時仍擔心著博士研習課程，博士學位證書可告慰修習圓滿。圖／李漢仁提供
嘉義市長黃敏惠（右二）今天到靈前致意，與李漢仁（右）一同觀看博士證書。圖／李漢仁提供
嘉義市長黃敏惠（右二）今天到靈前致意，與李漢仁（右）一同觀看博士證書。圖／李漢仁提供

南華大學 議員

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