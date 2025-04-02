朴子溪渡槽改善峻工 造福嘉縣8500公頃農田

朴子溪渡槽載送嘉南大圳，是嘉義縣灌溉的樞紐，提供8500餘公頃農田、1793名農民灌溉，至今已95年，農業部改善工程，次長胡宗一今出席竣工，表示讓地方用水不虞匱乏，也可以因應氣候變遷，也將自行車步道從嘉義延伸至台南烏山頭、新化。

朴子溪渡槽是嘉南大圳北幹線的重要輸水設施，歷經95年，設備老舊，農業部農田水利署遂推動改建工程，花費近4億元，歷時2年順利完工。朴子溪渡槽輸送嘉義縣東石、六腳、新港、民雄及溪口鄉近8502公頃農田灌溉用水。

舊渡槽面臨極端氣候河水沖刷，已有嚴重基礎裸露，另外梁底高度不足，且鄰近梅山斷層，考量耐洪、抗震、穩定供水、地層下陷等因素，農業部啟動第三代朴子溪渡槽改建工程，確保農業灌溉穩定，提升整體水資源調度韌性，並強化朴子溪的防洪能力，降低淹水風險，進一步提升農作物產值。

農田水利署署長蔡昇甫指出，新渡槽增加通水斷面，可抵抗大洪水，同時預留下陷餘裕並設計千斤頂頂升機制，以預防未來地層下陷可能造成的影響，主體結構及材料選用均符合百年耐久性設計標準，可抵抗6強以上地震，另外其輸水能力提升20%，可穩定供應嘉義五鄉鎮農業用水。

新渡槽除了輸送灌溉水，同時結合地方需求，設置景觀休憩平台與自行車專用道，融入嘉南平原的田園風光，吸引遊客，促進地方觀光發展，成為兼具功能與美學的典範工程。

次長胡宗一表示，朴子溪渡槽是嘉義縣灌溉的樞紐，滋養東石、六腳、新港、民雄、溪口5鄉鎮，8500餘公頃農田、1793名農民受惠，提供灌溉用水，在蔬菜、水果、稻米、雜糧等方面每年可以創造淨值8793萬，可抗百年洪水，並具有防震及因應氣候變遷。工程完成後可以讓地方用水不虞匱乏，也可以因應氣候變遷，工程也結合休閒，將自行車步道從嘉義延伸至台南烏山頭、新化。

翁章梁表示，嘉南大圳灌溉雲嘉南地區，期間會經過許多溪流，這時就需要以渡槽方式載送用水，朴子溪渡槽已歷經95年，在各種變遷下產生許多變化，這次朴子溪渡槽改建工程，以最新現代技術、工法，並考量面對未來可能的地震、大洪水，是個百年建設，造福8500公頃農地，灌溉將更方便。