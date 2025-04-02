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嘉市港坪國小學童好開心 校園變成遊樂園

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，校方以上下課對調理念設計有別以往的慶祝活動，以英語闖關、氣墊樂園和古早味童玩等一系列活動歡度兒童節，整個校園有如遊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，校方以上下課對調理念設計有別以往的慶祝活動，以英語闖關、氣墊樂園和古早味童玩等一系列活動歡度兒童節，整個校園有如遊樂園。記者李宗祐／攝影

嘉義市港坪國小今天提早歡慶兒童節，校方以上下課對調理念設計有別以往的慶祝活動，以英語闖關、氣墊樂園和古早味童玩等一系列活動歡度兒童節，整個校園有如遊樂園，學童們在校園裡感受到「今天不上課、就是來玩遊戲」，校園裡四處傳來孩童歡樂聲。

代理校長教務主任黃相如說，以往兒童節慶祝活動以發送禮物為主，因為經費不多、選項有限，且禮物並不是每個小朋友都喜歡，甚至事後發現丟棄的現象，今年與家長會討論後決定來一場不一樣的兒童節活動，將校園變成遊樂園，讓小朋友留下美好的回憶，因為回憶是無價的。

黃相如說，設計理念是把上下課對調，有整整3節課時間，將今天的校園變成一個小朋友喜愛的遊樂園；分為3個區域，英語闖關、氣墊樂園和古早味童玩。利用英語闖關完成7個關卡可以玩氣墊樂園、也可以蒐集發票，8張發票玩另組氣墊樂園；古早味童玩區有吊瓶子、滾鐵圈，當中彈珠台、爆米花、手工搖搖冰等也是要發票兌換，借由蒐集發票幫助社福團體。另外還有餵羊和幫新進的2隻羊選名字的活動。

他表示，以往的慶祝活動經費大約3萬元，這次活動的經費在家長會幫助聯絡廠商，不但經費差不多，而且內容更豐富，重要的都是孩子們喜歡的活動內容。

嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為排隊玩氣墊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為排隊玩氣墊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為英語闖關活動會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為英語闖關活動會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為古早味童玩彈珠檯活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為古早味童玩彈珠檯活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，整個校園有如遊樂園，學童於校園牧場內餵羊。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，整個校園有如遊樂園，學童於校園牧場內餵羊。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為英語闖關活動會場，完成７道關卡可以玩氣墊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為英語闖關活動會場，完成７道關卡可以玩氣墊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為英語闖關活動會場，完成７道關卡可以玩氣墊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為英語闖關活動會場，完成７道關卡可以玩氣墊樂園。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為古早味童玩彈珠檯活動，持發票玩彈珠檯，可兌換獎品。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，圖為古早味童玩彈珠檯活動，持發票玩彈珠檯，可兌換獎品。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小歡慶兒童節，整個校園有如遊樂園，圖為手工搖搖冰。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小歡慶兒童節，整個校園有如遊樂園，圖為手工搖搖冰。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，活動中有為小羊命名活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，活動中有為小羊命名活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小歡慶兒童節，整個校園有如遊樂園，圖為爆米花。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小歡慶兒童節，整個校園有如遊樂園，圖為爆米花。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，活動中有為小羊命名活動，圖為新進校園牧場的２隻小羊。記者李宗祐／攝影
嘉義市港坪國小今天歡慶兒童節，活動中有為小羊命名活動，圖為新進校園牧場的２隻小羊。記者李宗祐／攝影

兒童節 校園 發票

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