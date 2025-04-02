嘉市港坪國小學童好開心 校園變成遊樂園

嘉義市港坪國小今天提早歡慶兒童節，校方以上下課對調理念設計有別以往的慶祝活動，以英語闖關、氣墊樂園和古早味童玩等一系列活動歡度兒童節，整個校園有如遊樂園，學童們在校園裡感受到「今天不上課、就是來玩遊戲」，校園裡四處傳來孩童歡樂聲。

代理校長教務主任黃相如說，以往兒童節慶祝活動以發送禮物為主，因為經費不多、選項有限，且禮物並不是每個小朋友都喜歡，甚至事後發現丟棄的現象，今年與家長會討論後決定來一場不一樣的兒童節活動，將校園變成遊樂園，讓小朋友留下美好的回憶，因為回憶是無價的。

黃相如說，設計理念是把上下課對調，有整整3節課時間，將今天的校園變成一個小朋友喜愛的遊樂園；分為3個區域，英語闖關、氣墊樂園和古早味童玩。利用英語闖關完成7個關卡可以玩氣墊樂園、也可以蒐集發票，8張發票玩另組氣墊樂園；古早味童玩區有吊瓶子、滾鐵圈，當中彈珠台、爆米花、手工搖搖冰等也是要發票兌換，借由蒐集發票幫助社福團體。另外還有餵羊和幫新進的2隻羊選名字的活動。