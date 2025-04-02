重要民俗「學甲上白礁」5日登場 近200藝閣陣頭遶境

台南市學甲慈濟宮將於5日舉辦國家重要民俗「學甲上白礁」祭典，預計有逾百間宮廟、近200組藝閣及文武陣頭參與遶境，當晚並在白礁亭安排煙火秀，提供熱鬧視覺饗宴。

學甲慈濟宮人員告訴中央社記者，今年參與學甲上白礁宮廟逾百間，藝閣、文武陣頭近200組，開路先鋒為後社集和宮蜈蚣陣，為全國唯一人工扛抬，上面坐有36神童，還有由宮廟自組維護特色藝閣，如東竹圍開基東鎮府八美圖、宅口興太宮哪吒鬧東海等。

學甲慈濟宮指出，學甲上白礁為學甲十三庄與眾多保生大帝信眾共同參與重要祭典活動，自清代開始辦理相關儀式，歷經時代變遷，不斷調整與變化，見證台灣歷史與文化發展，展現出強勁韌性，廟方長期自主傳承。

學甲慈濟宮表示，慈濟宮長期投入文化建設相關工作，從戰後初期展覽、藝陣比賽、藝文展演，到後來成立博物館、出版各項刊物，近期則是大量投入民俗儀式保存維護，包含推動北管、採茶舞等陣頭復興，學甲上白礁祭典是文化部登錄重要民俗，也是各界對學甲慈濟宮長期投入相關工作的肯定。

學甲慈濟宮指出，「學甲上白礁」具有許多在地特色，例如儀式性宮內祭典、遙祭祖廟、遙祭列祖列宗儀式及請水火香等，告訴後人要飲水思源、薪火相傳不忘本，今年活動預計5日登場，當天晚間在白礁亭還將有超級煙火秀，提供全新視覺饗宴。