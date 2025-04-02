社工日黃敏惠送社工千元幸福金 推崇社工是社會安定重要推手
今天是我國社工日，嘉義市府社會處規畫系列活動，透過主題策展讓民眾認識社工，市長黃敏惠頒發每名社工「千元幸福金」，由嘉市社會工作師公會代表接受，向辛勞社工夥伴致上最深感謝，由衷祝福「社工日快樂」。
除主題策展與影片，社會處鼓勵社工修復身心、重視自我照顧，與社工師公會合作推出「幸福金」，去年黃敏惠頒發800元幸福金給社工，透過享用美食、旅遊、按摩或藝文活動等，享受幸福時刻，今年加碼為千元幸福金，讓社工「幸福再+1，幸福在嘉義」。
市府聯合40家在地商家推出專屬優惠，涵蓋餐飲、旅遊、藝文、醫療等多個領域，即日起社工出示相關證件，即可享受專屬優惠；為了鞏社工與社會各界聯繫，特店優惠不僅針對嘉市社工夥伴，也歡迎全台社工來嘉旅遊，詳細資訊及系列活動，請持續關注嘉市府社會處的公告與消息。
黃敏惠說，透過展覽介紹，可以深刻了解社工不同於志工，需經專業訓練、考取證照，面對多元複雜社會議題，是社會極為重要專業角色。市府與中央攜手推動社會安全網建構，感謝議會支持，讓社工每年可領取千元幸福金，另有40家店家提供優惠，表達市民對社工感謝尊重，祝福社工們「社工日快樂」，呼籲社會支持專業社工，一起打造更溫暖城市。
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