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這款花生霜淇淋年賣二萬支 雲林虎尾農會與超商聯名推買一送一
雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」，已銷售逾2萬隻，為慶祝日前首次與超商聯名，今起推出一連三天花生霜淇淋買一送一活動，農會表示，目前花生契作面積逾200公頃，隨市場通路增加，將依需求擴大契作面積。
虎尾鎮農會農民直銷站去年初擴大營運，集結全台各農會超過500件商品販售，並推出使用產銷履歷花生製作的花生霜淇淋，製作過程不加一滴水，濃厚花生香氣大受好評，至今已賣出逾2萬支，最高紀錄一天銷售近二百支。
農會花生霜淇淋不僅受消費者歡迎，也在日前與超商聯名，由虎尾鎮農會提供原料，在超商推出「鹹花生奶油霜淇淋、香濃花生餅杯」，總幹事蔡武吉指出，慶祝農會產品推廣再創佳績，今起自4月4日止，民眾到農民直銷站用臉書打卡或Google五星評論，可享花生霜淇淋買一送一的優惠。
蔡武吉表示，虎尾農會履歷花生契作已逾200公頃，加工廠通過ISO及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，每一顆花生都經過電腦及人工數道工序篩選，近年加工品項日益增加，加上通路逐漸打開，將隨市場需求擴大契作面積，滿足市場需求。
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