這款花生霜淇淋年賣二萬支 雲林虎尾農會與超商聯名推買一送一

雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」，已銷售逾2萬隻，為慶祝日前首次與超商聯名，今起推出一連三天花生霜淇淋買一送一活動，農會表示，目前花生契作面積逾200公頃，隨市場通路增加，將依需求擴大契作面積。

虎尾鎮農會農民直銷站去年初擴大營運，集結全台各農會超過500件商品販售，並推出使用產銷履歷花生製作的花生霜淇淋，製作過程不加一滴水，濃厚花生香氣大受好評，至今已賣出逾2萬支，最高紀錄一天銷售近二百支。

農會花生霜淇淋不僅受消費者歡迎，也在日前與超商聯名，由虎尾鎮農會提供原料，在超商推出「鹹花生奶油霜淇淋、香濃花生餅杯」，總幹事蔡武吉指出，慶祝農會產品推廣再創佳績，今起自4月4日止，民眾到農民直銷站用臉書打卡或Google五星評論，可享花生霜淇淋買一送一的優惠。