快訊

回防選區全力反罷免 李彥秀免兼國民黨文傳會主委

共軍新駁船演練衛星圖曝！紐時：登台選項更多 犯台威脅更真

去年在烏戰死…志願兵吳忠達「屍體疑遭啃食」 遺留證件今曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

這款花生霜淇淋年賣二萬支 雲林虎尾農會與超商聯名推買一送一

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」，已銷售逾2萬隻，為慶祝日前首次與超商聯名，今起推出一連三天花生霜淇淋買一送一活動，農會表示，目前花生契作面積逾200公頃，隨市場通路增加，將依需求擴大契作面積。

虎尾鎮農會農民直銷站去年初擴大營運，集結全台各農會超過500件商品販售，並推出使用產銷履歷花生製作的花生霜淇淋，製作過程不加一滴水，濃厚花生香氣大受好評，至今已賣出逾2萬支，最高紀錄一天銷售近二百支。

農會花生霜淇淋不僅受消費者歡迎，也在日前與超商聯名，由虎尾鎮農會提供原料，在超商推出「鹹花生奶油霜淇淋、香濃花生餅杯」，總幹事蔡武吉指出，慶祝農會產品推廣再創佳績，今起自4月4日止，民眾到農民直銷站用臉書打卡或Google五星評論，可享花生霜淇淋買一送一的優惠。

蔡武吉表示，虎尾農會履歷花生契作已逾200公頃，加工廠通過ISO及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，每一顆花生都經過電腦及人工數道工序篩選，近年加工品項日益增加，加上通路逐漸打開，將隨市場需求擴大契作面積，滿足市場需求。

虎尾鎮農會花生霜淇淋日前首次與超商聯名，總幹事蔡武吉（左）與理事長林坤泉今宣布推出一連三天花生霜淇淋買一送一活動。記者陳雅玲／攝影
虎尾鎮農會花生霜淇淋日前首次與超商聯名，總幹事蔡武吉（左）與理事長林坤泉今宣布推出一連三天花生霜淇淋買一送一活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮農會推廣契作履歷花生，每顆花生都經過三道電腦挑選，最後再通過人工挑選，圖為人工挑選花生。圖／本報資料照
雲林縣虎尾鎮農會推廣契作履歷花生，每顆花生都經過三道電腦挑選，最後再通過人工挑選，圖為人工挑選花生。圖／本報資料照

農會 農民 霜淇淋

延伸閱讀

雲林超搶手粽子今開放預購 1小時賣出11萬顆

抹茶控必收藏！超美「抹茶繡球花霜淇淋」，還有「現刷抹茶拿鐵」香濃又好喝

史努比、奧拉夫、查理・布朗誰是冠軍？《花生》漫畫十大人氣角色大公開

雲林良品＆統一超商 花生系列聯名冰品上市開賣囉

相關新聞

社工日黃敏惠送社工千元幸福金 推崇社工是社會安定重要推手

今天是我國社工日，嘉義市府社會處規畫系列活動，透過主題策展讓民眾認識社工，市長黃敏惠頒發每名社工「千元幸福金」，由嘉市社...

這款花生霜淇淋年賣二萬支 雲林虎尾農會與超商聯名推買一送一

雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站去年重新開幕，銷售額成長3倍，最受歡迎產品是農會限定「花生霜淇淋」，已銷售逾2萬隻，為慶祝日前...

歡慶兒童節故宮南院大放送 讓全家免費遊的關鍵是這個

故宮南部院區歡慶兒童節推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案，於4月3日至4月6日連續4天，只要有12歲以下兒童同行，全家參...

縮小版道路環境設計 台南斥資千萬光賢交通公園今啟用

向下扎根交通安全觀念、擺脫行人地獄標籤，台南市政府斥資1300萬元，將中西區一處未開闢的鄰里公園以縮小版道路環境，打造為...

買金紙分送提水袋 南市消防籲清明節別燒祖先家

清明節將至，民眾掃墓祭祖時因習慣焚燒金紙、燃放炮竹等，提高火災風險，也讓辛苦的打火弟兄每年都在宣導，別讓清明節成為清明「...

老字號獨立書局洪雅書房未入選首屆百大文化基地 地方人士錯愕不解

文化部舉辦首屆百大文化基地徵選，日前公布名單，嘉義市有3處文化基地入選，參與徵選老字號獨立書局洪雅書房，被稱為「濁水溪以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。