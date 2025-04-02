歡慶兒童節故宮南院大放送 讓全家免費遊的關鍵是這個

故宮南部院區歡慶兒童節推出「親子家庭免費遊南院」優惠專案，於4月3日至4月6日連續4天，只要有12歲以下兒童同行，全家參觀都免費；另還企畫超過百場尋寶趣活動，同樣免費，連假期間提供親子盡情探索、玩耍、學習、舒適的博物館經驗。

故宮南院表示，兒童節連假4天，除推出兒童帶著全家可免費參觀外，還企畫「故宮尋寶趣」兒童節的系列活動，包含「金銀妙飾解謎闖關」、「南院幻境找不同」、「趣味遊樂場」、「手作工作坊」、「吉祥物見面會」、「爆米花電影院」、「Rody跳跳競賽」、 「南院童歡會表演」、「憶起童樂留言牆」等，活動總場次超過100場，全部免費參加。

今年趣味活動包括，「家有一寶，全家免費」，同行者中有12歲以下兒童全家免費入館、「金銀妙飾解謎」闖關成功可獲「故宮百年紀念文物魔術方塊」、「文物明星見面會」小翠(翠玉白菜頭偶)和哈努曼在兒童節將神秘現身。