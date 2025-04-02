縮小版道路環境設計 台南斥資千萬光賢交通公園今啟用

向下扎根交通安全觀念、擺脫行人地獄標籤，台南市政府斥資1300萬元，將中西區一處未開闢的鄰里公園以縮小版道路環境，打造為具有交通教育特色的「光賢交通公園」，結合交通標線、標誌及號誌等設施融入遊憩空間，市長黃偉哲今前往視察並宣布啟用，也邀請孩童搶先體驗。

黃偉哲表示，光賢交通公園為台南首座交通特色公園，屬於寓教於樂場所，設置很多縮小版的交通設施，相信可吸引許多家長帶著小孩子來此遊玩，小朋友可藉大型交通特色遊具熟悉交通規則，讓交通教育潛移默化到小朋友心中，從小培養遵守交通規則觀念。

黃偉哲也強調，台南市積極推動交通安全教育，唯有培養市民正確用路觀念，才是保障生命安全關鍵，透過交通公園建置讓正確用路觀念深入各年齡層，未來也將持續宣導，鼓勵各級學校善用公園教育資源，透過體驗式學習提升交通安全意識，打造友善交通奠定基礎。

交通局說明，光賢交通公園內設有車道、人行道、行人專用號誌及行人穿越道線，並參考圓環設計，營造擬真的交通環境，讓大、小朋友在遊玩中學習正確的交通規則，並強調「行人優先」理念，推廣「路口慢看停、行人優先行」觀念。

此外，公園內也提供模擬道路體驗，打造親子共學空間，培養尊重用路平權意識，並提升防禦駕駛自我保護能力，期盼透過交通安全教育的推廣，讓正確的用路觀念從小扎根，目前各項設施均已開放使用。