立委何欣純辦中小企業座談卻取消 國民黨揶愚人節「放鳥」
台中市民進黨立委何欣純原訂昨天邀請行政院副院長鄭麗君到台中與中小企業座談，後來因故延期，國民黨台中市黨部副主委張書華為此在臉書上發文批評，表示企業們終於等待了上任一年多的賴政府要來和企業座談，結果在愚人節當天「放鳥」，讓他不禁想問，是資深的何立委不夠力嗎？總不能為了市長選舉才來畫大餅。
何欣純今不回應，但市議員蔡耀頡說，大家都有看到上周國民黨在立院違法開會阻撓議事進程，導致行政院諸多行程必須調整或延期，這也是行政院副院長鄭麗君無法出席親臨的真正原因。而批評的人顯然只為了自己的政治利益，會議延期早已在上周五(28)日及前天，一一通知報名團體單位，據悉何立委辦公室同仁昨日也在現場接待，怕中小企業撲空。他說，誠心建議如果真心為了中小企業，批評者應籲參與的政黨立院黨團合理審查總預算，用情緒性刪除預算的方式才是衍生出影響產業經濟的問題。
張書華說，近年傳統產業受到內外衝擊、訂單流失，許多廠商都放無薪假、裁員甚至倒閉，但民進黨政府過於依賴半導體產業，甚至拼命收割民間高科技外銷市場的成果。現在國內工業天然氣、電價都將大漲，生產成本越來愈高，對於依舊努力在傳產的中小企業，不給資源、不協助，不然就是杯水車薪，屯區的廠商多次反映無果，原本期待的經濟部長也沒來關心。
他說，何欣純大張旗鼓、說要來幫地方發聲、幫傳產找出路，告訴大家找了行政院副院長來開說明會，不少業者也認為有總比沒有好，至少可以去吐個苦水，結果沒想到前一天告知延期，形同放鳥，「不禁懷疑是何立委不夠力還是行政院不重視？」這就是執政黨給大家的愚人節禮物嗎？是不是要提到罷免，才會認真的面對中小企業的需求？希望行政院、經濟部、立法委員都能夠在中央為這些勤奮努力的產業找找出路，指引台灣未來要走的方向。
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