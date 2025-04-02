快訊

美國務卿下令審查申簽學生網路發言！禁止這類人入境美國

新生兒連9年負成長！生養育基金門檻曝光 上班族不吃不喝要存12年

金秀賢「未對金賽綸道歉」惹怒家屬　8好友將發聲明戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

台中罷免案涉死亡連署 罷團稱禁得起檢驗 羅廷瑋：努力爭取地方建設

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中多個罷免國民黨立委的選區遭傳一階涉「死亡連署」，台中市罷免第六選區藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」公開數據說明。圖／擷取自「敲羅行動」臉書
台中多個罷免國民黨立委的選區遭傳一階涉「死亡連署」，台中市罷免第六選區藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」公開數據說明。圖／擷取自「敲羅行動」臉書

各地掀罷免潮，進入二階連署關鍵時刻，台中多個罷免國民黨立委的選區卻傳出一階出現「死亡連署」、不符規定等。台中市罷免第六選區藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」公開數據指出，敲羅行動一階連署已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」審查，合格率94.38%，死亡、偽造件數均為0，懷疑是被罷免陣營惡意操作。

羅廷瑋表示，目前立法院開議，他的第一任務就是爭取更多的建設與福國利民的法案給台中市市民。

據了解，中選會發函給10多個縣市選委會，清查罷免提議人連署名冊，原因各不相同，部分縣市回覆後，中選會針對違規部分已向高檢署告發。其中台中多個罷免國民黨立委的選區遭傳一階涉「死亡連署」。

中六罷團發聲明指出，「敲羅行動」第一階段連署早已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」的嚴格審查，罷免羅廷瑋的一階法定門檻2734份，實送3703份，合格率94.38%，死亡0、偽造0。在二階關鍵時刻傳出此事，合理懷疑是被罷免陣營的惡意操作，意圖以司法打烏賊戰、混淆視聽。

中六罷團強調，罷免行動公開透明、禁得起檢驗，風浪再大，都會堅定走下去，不讓公民行動化為泡影。

罷免

延伸閱讀

中市罷藍4區過二階門檻一半 還要發起迎媽祖反共護台活動

中市罷藍團體聲稱接到顏家「溫柔恐嚇」 顏寬恒斥謊言

大罷免！台中「反惡罷護民主」VS 「罷藍委」迎媽祖、熱舞互尬

反罷免藍白合！台中惡罷退散宣講 張啟楷、徐巧芯助陣

相關新聞

台北市議會藍黨團新書記長出爐 他高呼：全力迎戰大罷免

台北市議會第14屆第5次定期大會將於4月9日開議，國民黨台北市黨部於3月25日公告黨團書記長選舉相關時程，3月28日至3...

民調／46.1%民眾贊成罷免葉元之 原支持者有2成5轉向

大罷免延燒，最新民調顯示，國民黨立委葉元之不滿意度達42.3％，高於滿意的34.5%，贊同罷免葉元之者高達46.1%，高...

影／花蓮議長張峻挺罷傅 將與公民團體合作衝高連署書

花蓮罷免立委傅崐萁進入第二階段，曾是國民黨縣黨部主委的花蓮縣議長張峻，今早在臉書發文表態支持罷免傅崐萁。張峻受訪表示，最...

台中罷免案涉死亡連署 罷團稱禁得起檢驗 羅廷瑋：努力爭取地方建設

各地掀罷免潮，進入二階連署關鍵時刻，台中多個罷免國民黨立委的選區卻傳出一階出現「死亡連署」、不符規定等。台中市罷免第六選...

中市罷藍團體聲稱接到顏家「溫柔恐嚇」 顏寬恒斥謊言

台中市民進黨和罷免團體今天上午公布6個選區發起罷免的成果，目前第二階段的連署收件數是，第2選區已破8千份、第3已有5千份...

反對大罷免 台中市國民黨團：每個民代都不該有責任額

全台大罷免二階段如火如荼，國民黨台中市議會黨團今再次聲明「反惡罷」，直呼台中6名藍委「1個都不能少」，否則台灣恐陷入戒嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。