南台灣長輩福音 台南要蓋一棟新長照機構、2028年啟用

為強化南台灣長者照護量能，並落實「在地老化」的政策目標，政府再推重大長照建設，由衛生福利部胸腔病院委託國土署南區都市基礎工程分署全程代辦的「新市長照機構新建工程」，2日上午正式舉行祈福動土典禮，工程預計於2027年8月完工、2028年正式啟用營運。

據規劃，這座全新的住宿型長照機構基地位於台南市新市區，佔地7,076平方公尺，交通位置優越，距離新市火車站僅3公里、國道3號1公里，未來將興建一棟四層樓建築，提供200個床位，並規劃有日照中心、多功能活動室、會客空間等，為失智、失能與行動不便的長者提供全天候照護服務，不僅服務在地居民，也擴及鄰近縣市，是南台灣高齡照護資源的一大助力。

國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長葉時旻表示，為因應日益增加的長照需求，政府持續推動長照據點佈建，這次新市長照機構由分署運用建築土木專業，協助全程代辦，希望為全民打造更安心、專業的照護環境，讓長者可以在熟悉的社區中安老。

葉時旻透露，整體工程總經費約6.06億元，其中中央專案補助達5.1億元，未來完工後，將成為結合醫療與長照功能的多元服務據點，提升社區照護品質，為家有長者的家庭提供更多支持。

今日動土典禮貴賓雲集，包括衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長賴慧貞、長期照顧司副司長吳希文、胸腔病院院長黃紹宗、葉時旻副分署長與多位地方民意代表等共同見證出席。