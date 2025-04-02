買金紙分送提水袋 南市消防籲清明節別燒祖先家
清明節將至，民眾掃墓祭祖時因習慣焚燒金紙、燃放炮竹等，提高火災風險，也讓辛苦的打火弟兄每年都在宣導，別讓清明節成為清明「劫」；南市消防局第一大隊今年則從「源頭」管理，結合轄內金紙店業者，購買祭祀用品隨袋贈送提水袋，提升民眾防災意識，減少火災發生。
第一救災救護大隊指出，提水袋是一種簡易又實用的滅火工具，只要先裝滿水，一旦發現餘燼未熄滅或火勢擴散，即可迅速澆熄，能有效降低火災風險。根據消防局統計，一大轄內今年自3月28日起迄今公墓火警共4件，相較去年清明節前一周同期7件公墓火警，明顯下降。
金紙店業者也說，清明節前後來到店內的客人，多半是來買金紙、香燭前往墓地祭祖，現在多了一個提水袋，可提醒民眾注意防火，也相當有幫助。 此外，消防隊也分送宣導單，內容以「四不一要」原則為主，呼籲民眾除草不用火、紙錢不現場燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放及垃圾要帶走。
台南市政府近年來也積極推廣「紙錢新三燒」，包含適量燒、集中燒及替代燒，並透過以功代金、福報加倍的概念，希望民眾掃墓時務必遵守防火原則，攜帶提水袋或滅火工具，以防突發狀況，確保掃墓過程平安無虞，同時營造無火災的清明節。
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