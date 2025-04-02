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老字號獨立書局洪雅書房未入選首屆百大文化基地 地方人士錯愕不解

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
老字號獨立書局洪雅書房未入選首屆百大文化基地， 粉絲地方人士錯愕不解，洪雅書房被稱為「濁水溪以南最活躍社運基地」，創辦26年成為國內知名文化景點，至今周三定期免費講座辦了1200場。記者魯永明／翻攝
老字號獨立書局洪雅書房未入選首屆百大文化基地， 粉絲地方人士錯愕不解，洪雅書房被稱為「濁水溪以南最活躍社運基地」，創辦26年成為國內知名文化景點，至今周三定期免費講座辦了1200場。記者魯永明／翻攝

文化部舉辦首屆百大文化基地徵選，日前公布名單，嘉義市有3處文化基地入選，參與徵選老字號獨立書局洪雅書房，被稱為「濁水溪以南最活躍社運基地」，創辦26年成為國內知名文化景點，至今周三定期免費講座辦了1200場，卻跌落文化基地名單之外，讓粉絲及地方人士錯愕不解，洪雅書房主人余國信感到失望。

洪雅書房讀者粉絲說，屏東市中心類似嘉義檜意森活村的「勝利星村創意生活園區」，園區內就有2間獨立書店入選百大文化基地：「小陽。日栽書屋」、「繫。本屋」，反觀，嘉市東區、西區比屏東市大，缺獨缺創辦26年的獨立書店洪雅書房。

現在洪雅書店光1樓就有42.95坪，就活動量免費的讀書會、活動，使用者付費的講座（過去光每周三免費例行推廣講座就推了1200場），臉書粉絲專頁就有1.7萬個讚，追蹤數1. 9萬，光人氣、知名度怎能遺漏它呢？

何況就議題的倡議、公益性、文化性、社區營造等各項屬性都不應該會落磅，要不就是審議委員有偏見，要不就是不夠專業，怎麼會這樣？

有粉絲安慰打氣說，「百大文化基地入選公告，名單上不少基地都是常見名字，包括社區營造、博物館、古蹟、工藝據點或獨立書店。有時候，即使新的一筆公部門資源出現，大多還是分配到原來既有資源集中的地方。

沒關係的，想要做的事情，無論有沒有外援，還是會想辦法去做，因為這些事情原本就是我們的生活。如同日常的修行，不是被人看到才持修，而是源於深層的自我理解所做出的抉擇。沒有在名單上的夥伴也很棒喔」。

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文化部表示，百大文化基地第1屆為期2年，今年首次辦理徵選，透過民間團隊自主報名，以及縣市、部會與委員推薦等多元管道，總計候選件數高達1026件，經21位各文化領域類別專家學者組成評審委員會審查，初審共計205件進入決審，委員會依自主永續營運性、場域現階段對外開放程度、多元文化主題，以及考量地域衡平性等，共計選出110名，成為第1屆百大基地獲選單位。

老字號獨立書局洪雅書房未入選首屆百大文化基地， 粉絲地方人士錯愕不解，洪雅書房被稱為「濁水溪以南最活躍社運基地」，創辦26年成為國內知名文化景點，至今周三定期免費講座辦了1200場。記者魯永明／翻攝
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屏東 獨立書店 粉絲

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