首屆百大文化基地名單公布 嘉義縣6處入選洲南鹽場復興廢棄鹽業受注目

文化部舉辦首屆百大文化基地名單公布，嘉義縣有6處入選，除入選基地各獲得50萬元補助，文化觀光局獲補助，執行包括文化基地樞紐平台建置、文化基地串聯，針對文化基地串聯的核心精神整體聯動規劃，促進基地間合作與互動以及文化資源共享等項目。

文化部網站公布嘉義縣入選6處文化基地：大林慢城發展協會（嘉義縣大林慢城發展協會）；交趾剪黏傳統工藝文化基地（嘉義縣板陶窯文化發展協會）；阿里山鄒族達邦mayasvi文化路徑基地（嘉義縣阿里山鄒族達邦庫巴文化發展協會）。

洲南鹽場（嘉義縣布袋嘴文化協會）；培桂堂-林開泰診療所舊宅（新港文教基金會）；優遊吧斯阿里山鄒族文化部落（優遊吧斯股份有限公司）。

其中洲南鹽場負責人蔡炅樵、大林慢城發展協會負責人江明赫、交趾剪黏傳統工藝文化基地負責人謝東哲，長期深耕，嘉義縣文化基金會董事陳俊哲佩服他們為文化社會長期的貢獻，真的很不簡單。

洲南鹽場蔡炅樵說，洲南鹽場一路跌跌撞撞走到第19年，欣喜獲得這項榮譽。百大文化基地是很有意思的新文化政策，將台灣分為六大廊帶生活圈，選出110處文化基地，涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟、影視等7大多元類別。

「若說實至名歸、名符其實，我覺得這是我們堅持了19年的初衷與本分，本來就應該認認真真做到這樣，沒什麼好說嘴的。沒得獎前，我們已經如此做；得了獎，我們還是會繼續這麼做；就算沒得獎，呵！春夏秋冬、日升月落我們依舊日日勤懇水地風光人晒鹽。」

文化部長李遠說，「百大文化基地」是他上任後首要理想之一，除了對應行政院均衡台灣「六大區域產業及生活圈」政策，也希望將近年公私協力成果，包含社區營造、地方創生、再造歷史現場、地方文化館舍、獨立書店等，整合呈現大家眼前。

接續也將積極跨單位溝通合作，期盼集中各部會能量，使每一處的文化基地，成為點亮台灣據點，讓所有的台灣人及國際旅客，在身邊隨處可及的文化基地，都能感受「日日都是文化日、人人都是文化人」。