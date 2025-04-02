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想要代表勝利「VVV」車牌嗎？下手要快 嘉義區監理所標售21副車牌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定14日下午1時至16日下午1時，辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定14日下午1時至16日下午1時，辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供

想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定14日下午1時至16日下午1時，辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小型車號牌網路競標。

這次辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小客 (貨)車號牌網路競標，號碼為VVV-0918、VVV-1095至VVV-1110，以及VVV-1112至VVV-1117等共21副號牌。

嘉義區監理所說，有意參與競標者可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可在公告標售時段上網參與競標屬意號牌。相關號牌起標、決標時間，民眾也可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告，網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/ announce，瀏覽查詢。

提醒參與網路競標作業，當競標者設定最高競標金額或出價金額達30萬元時，須先線上轉帳繳交20%（6萬元）保證金後，才能對該號牌持續出價。參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照，有意標得VVV勝利號牌者敬請把握良機。

監理所說，嘉義地區過去標售車牌最高金額30萬元，以往競標，特殊號或連號，都標出高價，舉凡4個號碼一樣的「鐵支牌」，或者168諧音一路發的「諧音牌」，還有像是6688，兩個數字疊字搭在一起的「對號牌」，以及數字遞增的「連號牌」，都叫特殊號牌。

想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定14日下午1時至16日下午1時，辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
想要代表勝利「VVV」小型車牌嗎？嘉義區監理所定14日下午1時至16日下午1時，辦理車牌代碼「VVV」的新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供

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