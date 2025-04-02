首屆百大文化基地名單公布 嘉義市這3處入選串連打造文化交流軟實力

嘉市府推動城市文化永續發展，響應文化部「百大文化基地」徵選活動，結合十大旗艦計畫中「文化新絲路」與「文化新基地」發展目標。文化部公布首屆百大文化基地獲選名單，全國共110處基地入選，嘉義市有阮劇團、島呼冊店及舊監更生島等3處，涵蓋不同類型文化基地成功入選。入選基地將各獲得文化部獎勵金50萬元，支持其文化推廣與發展計畫。

文化局表示，除入選基地各獲得50萬元補助外，文化局獲補助2年共300萬元將執行包括文化基地樞紐平台（Culture HUB）建置、文化基地串聯，針對文化基地串聯的核心精神整體聯動規畫，促進基地間的合作與互動以及文化資源共享等項目。

「阮劇團」為嘉義在地出身重點劇團，長期深耕，致力創新劇場表演，結合地方文化與故事，運用舊酒廠園區，改造為表演基地，彰顯嘉義原有產業聚落特色，連結在地藝文發展與國際交流，近年更積極推動母語文化，形塑為獨具特色嘉義文化願景，為台灣劇場藝術注入新活力。

「島呼冊店」位於嘉市後火車站，以獨特木屋建築經營書店，見證嘉義林業及糖業興衰，店內販售書籍及豆腐，強調台灣食材友善耕種及環保，形成獨特營運空間，長期致力為城市社會議題與公民參與的行動，成為在地社群重要基地，島呼冊店不只是書店，更是文化交流平台，舉辦各類文學、藝術與社會議題講座，推動閱讀風氣。