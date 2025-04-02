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雲林超搶手粽子 今開放預購一小時賣出11萬顆
雲林縣西螺鎮農會16年前推出黃金米粽，每年端午節前限量開賣，大受好評，今天上午8時預購，原限量8萬顆，但一個小時就賣出11萬顆，總幹事廖錦富表示，已截止預購，呼籲民眾「不要再打來了」。
西螺鎮農會黃金米粽去年創下半小時售出12萬顆，今年受物價上漲影響，單顆售價從35元調漲至40元，限量8萬顆，今上午8時官網、農會現場、電話三管道同步開放預購，雖然氣候不佳，陰雨綿綿，仍有民眾7時多就到場排隊。
上午8時一到，預購電話就接連響起，開放半小時已接單8萬顆，因現場仍有許多民眾排隊，且電話不斷湧入，網路訂單持續增加，廖錦富說，直到9時訂單已逾11萬顆，考量農會包粽人力有限，立即截止預購，「不要再打來了」，預計11萬顆黃金米粽要花費2個月時間出貨。
西螺農會多年前經農業試驗所技轉，在西螺種植黃金米（台農76號），米粒外觀呈黃色，富含5種類胡蘿蔔素，農會為推廣黃金米，推出黃金米粽，內餡有豬肉、花生、香菇等，用料實在，每年僅在端午節前開放預購。
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