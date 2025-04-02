老嘉義人共同回憶原全買賣場長頸鹿地標斷頭落地消失 地標由來揭秘

雲嘉南20年老字號全買大賣場兼生鮮超市，全部19家店在2014年5月吹熄燈號，走入歷史，部分店面賣給全聯超市，興業路總店基地開置多年，高約60公尺經典長頸鹿地標日前拆除，長頸鹿斷頭落地，老嘉義人的回憶消失，前全買董事長蔡榮昌說，長頸鹿地標由工廠煙囪改造彩繪而成，因為拆煙囪花費高，過去地標高約百公尺，曾在瑞里大地標震壞，重新修復高度縮減為60公尺。

全買聯業路基地將興建世界健身房，預計打造結合獨棟游泳池與健身房的豪華旗艦店。蔡榮昌說，當初地主租全聯經營2年，後轉賣土地，全聯結束營業，新地主再處分，改造為具規模的健身房。

「再見！嘉義全買的長頸鹿地標」，旅遊美食作家「下港女子」臉書說，「嘉市童年時期的經典地標如今已成為回憶。長頸鹿正拆除，目前頭部已不見蹤影。旁邊的空地將興建WG世界健身房，預計打造一座結合獨棟游泳池與健身房的豪華旗艦店。

小時候家裡沒有安裝冷氣，最喜歡跟著家人去全買，站在飲料櫃附近，感受冰涼的空氣，很舒適。2014年全買歇業後，長頸鹿地標仍然屹立在興業西路，見證著歲月的變遷。」

上月底有民眾行經嘉義市西區興業西路，目擊位於雲嘉南地區，一間連鎖經營20年的老字號大賣場，以「長頸鹿」為代表象徵與特色斷頭，引發地方人士議論。