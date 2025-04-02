巨無霸「幸福春捲」佛心越南新住民老闆不漲價 愈到清明愈難買

後天清明節，節慶未到，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就排隊，等著吃飽滿餡料，充滿幸福飽足感春捲，豬肉、麵粉等食材上漲，許多春捲店調漲到70元，越南新住民老闆盧銀俏維持銅板價60元，不漲價，她說，「清明節才幾天，我生意是做永久的。」

「春捲平價CP值高，吃1個就飽」，許多來嘉義度假，或慕名來的外地客人，大讚幸福春捲，小攤在馬路旁不起眼，經營逾10年老店，盧銀俏用料不手軟，飽滿餡料，春捲難一手掌握，配料有蔬菜、紅蘿蔔、高麗菜、豆芽菜等7、8樣。

為凸顯春捲與眾不同，選用滷肉增加溫度，滷肉肥瘦兼具不油膩，越南家鄉獨門醃辣椒是其他春捲攤吃不到的口感，春捲塞滿豐富配料，客人大讚「排再久都值得。」盧銀俏維持60元不漲，薄利多銷，每年清明連假天未亮就開賣，增加人手幫忙，客人大排長龍，不限購買數量。

盧銀俏2008年嫁來台灣，看準台灣養生風潮，先到春捲店打工再創業，每天工作12小時，月休2天，2012年終於擁有春捲小攤，扎實用料與親切待客，讓她開店第1年清明就賣出130個春捲，清明連假每天賣逾千個春捲，許多人排隊逾1小時，耐心等待，就只為咬那一口幸福春捲的滋味。