西螺農會流水席 迎大甲媽遶境

大甲鎮瀾宮媽祖遶境後天深夜起駕，預計6日進入雲林縣西螺鎮境內，當晚駐駕福興宮，回程9日同樣駐駕福興宮；為迎接數十萬名香客，西螺鎮農會將於6、9日開放雲林農物館供隨香信徒休憩，並準備流水席熱情招待，藉此推廣在地農特產。

西螺鎮農會總幹事廖錦富說，農會去年底將閒置舊穀倉打造為近百坪大的雲林農物館，展售雲林農特產品，6、9日兩天將延長農會旁的農物館營業時間，皆從上午8時至晚上9時開放信徒休息，期間更免費供應咖啡、大米冰淇淋。

農會昨也擺出多樣美食，廖錦富說，為展現西螺人的好客，6日當天中午至晚上9時、9日當天上午9時半至晚上9時，農物館旁會以流水席形式，供應蘿蔔糕、高麗菜丸、甜米糕等近30樣在地美食，「絕不能讓香客餓肚子！」

白沙屯媽祖遶境連兩年駐駕土庫鎮順天宮，大甲媽也會到土庫，鎮長陳特凱、土庫驛可可莊園負責人陳盈豪共同發起商借學校、活動中心、公園、可可莊園等地讓香客休憩，今年共提供34間淋浴和26處流動廁所，開放食宿為4月6日、5月3日，當天的下午6點至隔天上午；陳盈豪說，可可莊園約可容納近千人，已加裝臨時水塔及熱水器。

另，西螺鎮農會16年前推出黃金米粽，內餡有豬肉、花生、香菇等，用料實在，每年端午節前限量開賣，去年創下半小時售出12萬顆，今年受物價上漲影響，單顆售價從35元調漲至40元，限量8萬顆，今上午8時官網、農會現場、電話3管道同步開放預購，額滿為止。