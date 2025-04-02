聽新聞
0:00 / 0:00

台南哈赫拿爾森林 啟用一年問題多

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南哈赫拿爾森林內可見塑料垃圾，水池近期也有浮萍藻類覆蓋，水利局回應將前往清理。記者萬于甄／攝影
台南哈赫拿爾森林內可見塑料垃圾，水池近期也有浮萍藻類覆蓋，水利局回應將前往清理。記者萬于甄／攝影

被喻為「市區最後秘境」的台南市南區哈赫拿爾森林，市府今年規畫散步導覽路線，帶領漫步景點，不過目前塑料垃圾散落、水池疑面臨優養化，居民也指公園分隔兩處不相通，最為可惜；市長黃偉哲說，後續會考量調整。

黃偉哲說，森林公園環境優化應先求有再求好，像是去年初期遊蕩犬問題已改善，而森林內步道路線、燈光等也都有調整，針對哈赫拿爾森林A、B區域相連接，是後續調整考量的方案，同時也會納入竹溪區域，讓森林是台南優質的公園。

市府斥資近1.8億元改善哈赫拿爾森林，去年啟用，起初園內遊蕩犬流竄，市府動保處今年初移置全數39隻，環境改善不少，記者昨走訪，森林、停車場周邊可見塑料垃圾散落；有居民說，水池近期有浮萍藻類覆蓋，恐影響水域生態。

市議員陳怡珍指出，隨著散步導覽路線啟動，樂見規畫進一步完善，目前園區仍有部分路線尚未完全串連，相關單位應持續推動完善系統，確保遊客能夠安全、順暢地探索這片自然美景。

水利局回應，森林的水域每隔一段時間就有浮萍藻類出現，都會定期前往清理，也會與野鳥學會合作共同處理浮萍問題，近期恐因較沒有下雨，導致浮萍大量增生，會趕緊前往清理。

觀旅局表示，散步導覽路線全程約2.1公里、時間約2小時，沿著竹溪右岸出發，沿途可欣賞整治後的竹溪水岸園區，最後來到水交社文化園區及桂子山，帶領民眾一同漫步城市中的秘境景點，5日、12日將辦2場免費體驗梯次、每場次限量25個名額，即日起開放報名。

台南哈赫拿爾森林內可見塑料垃圾，水池近期也有浮萍藻類覆蓋，水利局回應將前往清理。記者萬于甄／攝影
台南哈赫拿爾森林內可見塑料垃圾，水池近期也有浮萍藻類覆蓋，水利局回應將前往清理。記者萬于甄／攝影

台南 景點 黃偉哲

延伸閱讀

曾入選米其林…牛五蔵2盤肉破萬元「傷害台南美食之都」 消保官出手了

全國社工表揚台南13人獲獎 得獎社工：看見助人的價值

全中運／台南暌違22年迎接全台好手 開幕典禮卡斯超強

南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

相關新聞

台南哈赫拿爾森林 啟用一年問題多

被喻為「市區最後秘境」的台南市南區哈赫拿爾森林，市府今年規畫散步導覽路線，帶領漫步景點，不過目前塑料垃圾散落、水池疑面臨...

柳科機器人基地 環局強化空品監測

中央規畫大南方新矽谷推動方案，台南結合此計畫將加速推動柳營科技工業區暨環保園區3期報編，市府指出，3期定位為「機器人園區...

西螺農會流水席 迎大甲媽遶境

大甲鎮瀾宮媽祖遶境後天深夜起駕，預計6日進入雲林縣西螺鎮境內，當晚駐駕福興宮，回程9日同樣駐駕福興宮；為迎接數十萬名香客...

車輛未禮讓行人3個月取締近700件 台南新增27處科技執法

3歲余姓女童去年跟母親走在台南市行人穿越道時遭左轉轎車撞死，引發社會關注；上月南市又發生左轉轎車撞行人、左轉小貨車撞飛女...

中央總預算刪凍台南衝擊大 黃偉哲：捷運負擔恐從1成變5成

台南市主計處今天在市政會議報告114年中央預算刪減對台南市的影響與對策，中央預算被刪減2076億、凍結1381億，金額史...

端午先到？台南水道博物館現2公尺蛇蛻 網笑翻：誰把衣服亂丟？

正逢春暖花開之際，蚊蟲蛇鼠也紛紛出沒，但「誰把衣服亂丟了？」，台南山上花園水道博物館園區內的密林區，今館方人員發現一條完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。