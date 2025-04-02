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台南哈赫拿爾森林 啟用一年問題多
被喻為「市區最後秘境」的台南市南區哈赫拿爾森林，市府今年規畫散步導覽路線，帶領漫步景點，不過目前塑料垃圾散落、水池疑面臨優養化，居民也指公園分隔兩處不相通，最為可惜；市長黃偉哲說，後續會考量調整。
黃偉哲說，森林公園環境優化應先求有再求好，像是去年初期遊蕩犬問題已改善，而森林內步道路線、燈光等也都有調整，針對哈赫拿爾森林A、B區域相連接，是後續調整考量的方案，同時也會納入竹溪區域，讓森林是台南優質的公園。
市府斥資近1.8億元改善哈赫拿爾森林，去年啟用，起初園內遊蕩犬流竄，市府動保處今年初移置全數39隻，環境改善不少，記者昨走訪，森林、停車場周邊可見塑料垃圾散落；有居民說，水池近期有浮萍藻類覆蓋，恐影響水域生態。
市議員陳怡珍指出，隨著散步導覽路線啟動，樂見規畫進一步完善，目前園區仍有部分路線尚未完全串連，相關單位應持續推動完善系統，確保遊客能夠安全、順暢地探索這片自然美景。
水利局回應，森林的水域每隔一段時間就有浮萍藻類出現，都會定期前往清理，也會與野鳥學會合作共同處理浮萍問題，近期恐因較沒有下雨，導致浮萍大量增生，會趕緊前往清理。
觀旅局表示，散步導覽路線全程約2.1公里、時間約2小時，沿著竹溪右岸出發，沿途可欣賞整治後的竹溪水岸園區，最後來到水交社文化園區及桂子山，帶領民眾一同漫步城市中的秘境景點，5日、12日將辦2場免費體驗梯次、每場次限量25個名額，即日起開放報名。
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