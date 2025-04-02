柳科機器人基地 環局強化空品監測

中央規畫大南方新矽谷推動方案，台南結合此計畫將加速推動柳營科技工業區暨環保園區3期報編，市府指出，3期定位為「機器人園區」，期望2028年讓投資廠商同步建廠，帶動溪北產業，不過有在地里長質疑空汙還未解決，依然反對3期。

環保局長許仁澤說，未來柳科3期將以高科技、低汙染產業為主，目前對柳科區附近的空氣汙染問題，環保局有稽查隊進駐，且成立專案，針對熱點加強稽查，並提高頻率，若業者沒有依法正常操作，如溫度太低造成去汙效果不佳等，只要一發現絕不寬貸。

南市經發局表示，台南在南科、沙崙雙引擎基礎上，結合大南方新矽谷計畫，也加速推動南科3期、新市產業園區、七股工業區開發與柳科3期的報編，唯一位在溪北區的柳科，第3期預計開發共86公頃，可使用產業用地51.5公頃，將成為台灣智慧機器人產業的核心基地，國科會定調工研院南院所在的六甲將設立機器人研究中心，柳營則成為製造基地，帶動溪北地區科技創新與產業升級。

市議員蔡育輝說，地方對柳科3期的期待是希望能夠有像台積電封測廠等高科技產業進駐，能帶動較多的就業人口，提高在地收入。

不過，柳營區大農里長吳峰欽說，即便柳科3期有明確開發方向，空汙問題一樣沒解決，當初說要以無人機進行空品監控、違規熱點時間加強稽查，居民依舊在忍受雞屎味、糞臭味，對3期開發仍「堅持反對到底！」

柳營重溪國小校長吳建邦說，異味大部分是類似化學藥劑刺鼻味、臭水溝味等，近期因風向關係，空汙相對沒這麼明顯，待吹西南風時就知道空汙是否改善，目前學校都有裝設新風系統，有異味就關上教室門窗，開新風系統抽風。