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車輛未禮讓行人3個月取締近700件 台南新增27處科技執法

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市陳姓貨車駕駛上月19日在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起。記者袁志豪／翻攝
台南市陳姓貨車駕駛上月19日在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起。記者袁志豪／翻攝

3歲余姓女童去年跟母親走在台南市行人穿越道時遭左轉轎車撞死，引發社會關注；上月南市又發生左轉轎車撞行人、左轉小貨車撞飛女行人、行人禮讓左轉轎車，台南市交通警察大隊今天宣布，將再新增27處科技執法設備，加強取締「未停讓行人」。

去年5月8日上午10時許，3歲余姓女童跟母親走在台南市忠義路2段、成功路口行人穿越道時，遭杜姓孕婦駕駛的左轉轎車撞死，女童母親重傷住院，引發社會關注；女童父親余志祥為了女兒發生憾事，催生成立「台南市人本交通促進協會」，盼能推動「人本交通」理念。

上月17日晚間9時54分，一對男女緩緩走在台南市公園北路跟公園路口斑馬線上，一輛左轉白色轎車無視前方有行人，左轉後還加速撞上男女；轎車撞到人才緊急剎車，該對男女受到驚嚇，站穩後走到旁邊，轎車也靠右停車對話，畫面遭民眾PO上網路指「又見行人地獄」。

上月19日早上8時許，台南市成功路與金華路口又發生25歲陳姓貨車駕駛左轉時，前方有李姓女子走在斑馬線上，陳仍持續向前開，直接將行人撞飛，隨後李女倒地無法動彈；目擊民眾將行車記錄器影像PO上臉書社團「爆廢公社」，直指「這位行人看起來不太妙」。

網友yy_0259前天也在threads上po文指出「出門在外真的要小心 大家全都看傻了 根本來不及反應 台南交通日常」，並放上行車記錄器影像，畫面中一輛轎車左轉，完全無視行人穿越道上的行人，導致行人紛紛停下，禮讓轎車先通過；他表示，已提出檢舉。

台南市交大指出，鑒於民眾於網路社群轉載轎車左轉從行人中穿越案件，針對南市行人流量大且易肇事路口，已擇定27處行人流量大路口，建置車輛未停讓行人科技執法設備；未來會再持續編列經費，針對易肇事路口，透過建置科技執法設備，防制交通事故，維護用路人安全。

交大指出，南警也會運用警力規劃勤務，加強稽查取締車輛未停讓行人，依據道路交通管理處罰條例，駕駛車輛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。

交大大隊長洪國哲指出，今年1至3月取締「車輛未停讓行人」共計690件，呼籲駕駛人行經路口應確實減速慢行，車輛左轉彎時應至路口中心點再轉彎，避免產生死角，並隨時注意周圍人車，如遇行人通過路口應確實停讓行人通行，共同打造人本交通環境。

台南市陳姓貨車駕駛上月19日在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起。記者袁志豪／翻攝
台南市陳姓貨車駕駛上月19日在路口左轉，無視斑馬線上有行人，直直往前開將行人撞飛，後腦撞擊地面，倒地不起。記者袁志豪／翻攝
前天台南市一輛轎車左轉，完全無視行人穿越道上的行人，導致行人紛紛停下，禮讓轎車先通過。圖／翻攝自threads網友yy_0259
前天台南市一輛轎車左轉，完全無視行人穿越道上的行人，導致行人紛紛停下，禮讓轎車先通過。圖／翻攝自threads網友yy_0259
前天台南市一輛轎車左轉，完全無視行人穿越道上的行人，導致行人紛紛停下，禮讓轎車先通過。圖／翻攝自threads網友yy_0259
前天台南市一輛轎車左轉，完全無視行人穿越道上的行人，導致行人紛紛停下，禮讓轎車先通過。圖／翻攝自threads網友yy_0259
上月17日，台南市一對男女緩緩走在公園北路跟公園路口斑馬線上，左轉白色轎車眼見前方有行人，不但沒有停下等待，還加速導致撞上男女。記者袁志豪／翻攝
上月17日，台南市一對男女緩緩走在公園北路跟公園路口斑馬線上，左轉白色轎車眼見前方有行人，不但沒有停下等待，還加速導致撞上男女。記者袁志豪／翻攝

台南 科技執法 行人地獄

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