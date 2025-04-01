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中央總預算刪凍台南衝擊大 黃偉哲：捷運負擔恐從1成變5成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
因應中央總預算遭刪凍對台南衝擊，市長黃偉哲指示製作說帖爭取市民諒解。記者吳淑玲／攝影
因應中央總預算遭刪凍對台南衝擊，市長黃偉哲指示製作說帖爭取市民諒解。記者吳淑玲／攝影

台南市主計處今天在市政會議報告114年中央預算刪減對台南市的影響與對策，中央預算被刪減2076億、凍結1381億，金額史上最高，台南市受影響13局處，缺口148.99億，另捷運負擔恐增至40%至50%、國家典藏中心停擺、南科業務費刪除等，除爭取爭取中央補助、調整建設優先順序並加強對市民說明。

市長黃偉哲表示，中央總預算遭刪減與凍結的內容，不僅不合理，還將大幅拖延行政效率。他指出，即便是凍結，等到順利進入議程排審，恐怕都已經9月，僅剩2個月的情況，對機關來說根本無法執行，更別說遭刪減的部分，一旦刪減就無法恢復，嚴重壓縮行政空間，以及民眾權益。

黃偉哲強調，中央預算刪減，補助地方的比例就勢必大幅減少，對台南財政的影響很大。這樣的情況下，分配到的統籌分配款也相對最少，對推動市政就非常吃力。

黃偉哲提到，雙北的捷運路網大致都已完成，當年高達9成經費都由中央負擔，至於桃園、台中及高雄的捷運也已陸續開通，台南市才剛要開始第一條捷運，就面臨地方負擔經費大幅增加，過去原本只要負擔一成，現在是高達四至五成，地方政府根本吃不消。

黃偉哲指出，不少原定由中央負擔的建設，例如文化部原本在曾文市政願景園區規畫的國家典藏中心，預算遭到立法院刪除後，恐無法繼續，嚴重影響地方發展。另外，南科的業務費也是大筆一揮遭到刪除。一方面又要護國神山，一方面又刪減必要的業務費，不僅悖離民意也影響國家發展。

黃偉哲指示各局處針對受影響的預算，依輕重緩急向中央爭取，並將延宕的建設或計畫彙整列表後製作說帖，與市民溝通，盼民眾諒解市府團隊「巧婦難為無米之炊」。

此外，針對財劃法修法後，部分中央事權可能會隨預算移轉到台南，或是中央對地方補助減少，造成市府配合款必須增加等情形，對財政也會造成重大影響，黃偉哲請相關局處做好因應，尤其是道路、下水道、婦幼等重點民生相關政策，請相關局處預先盤點彙整，並製作因應策略與說帖向社會溝通。

主計處在專案簡報時說明，由於中央總預算案覆議案遭立法院否決， 114年總預算在3月21日公布，刪減數為2076億餘元、凍結數1381億餘元。因前贍基礎建設計畫第五期(114年度)預算尚未審議，地方政府道路、路平改善及下水道建設將延宕中斷。經評估對台南市的影響，包括教育、水利、工務等共13個局處，最壞情況之下，預估需市款挹注的最大金額達148.99億元。

主計處表示，將與中央部會密切連繫，瞭解影響狀況，建請中央維持原核定經費分擔比例，並滾動檢討包括攸關市民生命財產計畫、在建工程資金銜接及未發包工程排列優先順序等。

此外，財劃法修法對台南市影響最大的是軌道建設，包括捷運(藍線、藍延線、紅線、綠線、深綠線)及鐵路建設(南鐵案、永康地區鐵路立體化、新市地區鐵路立體化)等，原中央補助款為2659.84億餘元，亦將爭取維持原補助比例，以免造成市庫的負擔，影響其他建設的推動。

台南 捷運 黃偉哲

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