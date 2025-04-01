端午先到？台南水道博物館現2公尺蛇蛻 網笑翻：誰把衣服亂丟？

正逢春暖花開之際，蚊蟲蛇鼠也紛紛出沒，但「誰把衣服亂丟了？」，台南山上花園水道博物館園區內的密林區，今館方人員發現一條完整的蛇蛻，且長達2公尺，隨即在粉絲專頁以「考古發現」角度分享，引發網友熱議，有網友更笑說，「是誰把衣服亂丟了？」。

館方表示，去年在靠近園區邊緣整理環境時，曾發現一隻無毒的黑眉錦蛇，長約2公尺，後來被工作人員野放，此次在密林區發現蛇蛻，推測應是錦蛇蛻皮後留下，且保存完整，清晰可見頭部與眼部結構，目前也決定將其保留下來，作為生態教育教材。

館方也指出，隨著園區逐步整理，主要開放區域較少出現蛇蹤，請民眾放心遊覽，不過仍提醒遊客避免深入人跡罕至區域，若遇到蛇只需冷靜繞道，大部分蛇類都不會主動攻擊。

今天適逢愚人節，館方稍早發現蛇蛻後也在粉絲專頁以「考古團隊驚喜發現，水龍神蛻皮」為題，幽默發文分享，「考古式」敘述讓網友笑翻，也紛紛留言回應，「衣服誰亂丟？」「這該送博物館收藏了吧」，也有人開玩笑說，「這麼完整蛇蛻，文物價值應該不低。」相當趣味。