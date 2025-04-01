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兒童節午餐加菜吃龍蝦大餐 雲林這所學校吃得超開心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和親手做的龍蝦三明治，並導入蘇文教學，教大家熟記每樣食材的英文單字。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和親手做的龍蝦三明治，並導入蘇文教學，教大家熟記每樣食材的英文單字。記者蔡維斌／翻攝

「大龍蝦上桌！」雲林縣四湖鄉南光國小歡度兒童節，今天一連吃了兩餐龍蝦大餐，校長黃瑞璋親自帶隊下廚，早餐龍蝦三明治由學生親自DIY，並導入英文教學，學生不僅學了廚藝還認識所有食材的英文，午餐焗烤龍蝦更可口，滿足師生味蕾，過了一個超歡樂的童節。

雲林縣四湖鄉南光國小學生不到60人但在兒童節前夕，每個人都異口同聲高喊「來讀南光真幸福！」，一道道龍蝦大餐上桌，師生垂涎三尺，能在學校吃到大龍蝦，學生像在作夢，但每個人心裡卻暖樂無比，笑口滿開。

熱愛廚藝自稱是「璋仔師」的校長黃瑞璋，為讓孩過一個不一樣的兒童節，今天多項課程改成活動式，與廚藝結合，利用學校餘加菜金，添購38尾大龍蝦，海產店老板得知是為慶祝兒童節，還給學校打了優惠折扣，期待師生都能吃得快樂。

龍蝦買來是好事，但宰殺卻成大問題，校長黃瑞璋掌起菜刀下廚，負起「屠龍」重責，約半多小時38隻大龍蝦全都平躺盤底，再由午餐秘書林玉娟、廚工王祈之、人事主任李冠慧下廚料理小朋友最愛的「起士焗烤龍蝦」。

除了午餐的龍蝦大餐，今天一早全校均在校吃早餐，這頓「早課」學生吃得更動更樂，原來由師生自行DIY製作「龍蝦三明治」，想吃美味好料理可得費點心思，老師把英文課程導入早餐，大家邊作早餐邊學英文。

「Sandwich」（三明治）、「Toast」（吐司）、「lobster」（龍蝦）、「vegetable」（蔬菜）每樣食材組成三明治之前，學生均需熟唸英文單字，學生笑說，他們邊流口水邊唸英文，很快就牢記了。

接連兩噸美味大餐，學生已有滿滿的福感，下午放學前，加碼重頭戲上場，麥當勞大餐進場，小朋友無不開懷尖叫，兒童笑聲滿校園，師生度過了一場「真喜樂」的童節。

四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和親手做的龍蝦三明治，下午外加一餐麥當勞，提前歡樂兒童節，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和親手做的龍蝦三明治，下午外加一餐麥當勞，提前歡樂兒童節，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和龍蝦三明治，下午外加一餐麥當勞，提前歡樂兒童節，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和龍蝦三明治，下午外加一餐麥當勞，提前歡樂兒童節，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦，校長一隻隻細心清洗，確保食安。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦，校長一隻隻細心清洗，確保食安。記者蔡維斌／翻攝
校長黃瑞璋新自下廚宰殺大龍蝦。記者蔡維斌／翻攝
校長黃瑞璋新自下廚宰殺大龍蝦。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和龍蝦三明治，下午外加一餐麥當勞，提前歡樂兒童節，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和龍蝦三明治，下午外加一餐麥當勞，提前歡樂兒童節，小朋友超開心。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和龍蝦三明治，由校長黃瑞璋領軍的廚團，滿足了學生的味蕾。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉南光國小今天早午餐均吃超美味的起士焗烤龍蝦和龍蝦三明治，由校長黃瑞璋領軍的廚團，滿足了學生的味蕾。記者蔡維斌／翻攝

兒童節 早餐 英文

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