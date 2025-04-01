台南秘境哈赫拿爾森林竟分2區 黃偉哲：後續會調整考量

斥資上億元經費、有台南市區最後秘境之稱的南區哈赫拿爾森林，去年初啟用後一度因遊蕩犬問題引發議論；觀旅局為推廣哈赫拿爾森林，今年規畫散步導覽路線，推出2場次免費體驗梯次，不過有當地居民反映，哈赫拿爾森林2區步道無法相連，「是最可惜的地方」。

哈赫拿爾森林意為「海牙人的森林」，是台南難得保有原始風貌的都市森林，市府斥資近1.8億元進行改善計畫，去年初順利啟用，但卻因森林內遊蕩犬流竄，嚇壞不少遊客，更引發許多民代質疑，南市動保處則在今年初已將森林內遊蕩的39隻浪犬全數移置，環境改善不少。

有當地居民認為，哈赫拿爾森林整體環境相當悠閒，平時也會到森林散步運動，但相關單位在環境及生態管理有待加強，尤其森林內的水池近期有大量浮萍藻類覆蓋，面臨優養化，恐影響水域生態，且希望政府別讓森林如同食物保鮮期，過了就現出原形。

市議員陳怡珍也指出，哈赫拿爾森林一直以來被譽為台南市區最後秘境，隨著散步導覽路線啟動，樂見此區規畫進一步完善，目前園區內仍有部分路線尚未完全串連，相關單位應持續推動完善系統，以確保遊客能夠安全、順暢地探索這片自然美景。

對此，黃偉哲表示，森林公園環境優化應先求有再求好，像是遊蕩犬問題已改善，森林內步道路線、燈光等也都有調整，針對哈赫拿爾森林A、B區域相連接問題，則是後續調整考量的方案，同時也會納入竹溪區域，讓哈赫拿爾森林不僅是南區後花園，更是台南優質的公園。

水利局也回應，哈赫拿爾森林內的水域每隔一段時間就有浮萍藻類出現，因此都會定期前往清理，也會與野鳥協會合作共同處理浮萍問題，近期恐因較沒有下雨，導致水池內浮萍大量增生，後續會趕緊前往清理，維持水域生態環境。