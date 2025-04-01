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兒童節連假遊台南送「巷仔Niau」限定好禮 3大古蹟景點每日發放

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
台南市政府文化局為歡慶兒童連假，特別準備人氣爆棚的「巷仔Niau」限量好禮。 照片取自台南市政府
台南市政府文化局為歡慶兒童連假，特別準備人氣爆棚的「巷仔Niau」限量好禮。 照片取自台南市政府

台南市政府文化局為歡慶兒童連假，特別準備人氣爆棚的「巷仔Niau」限量好禮，邀請全國大小朋友於連假期間一起遊覽古蹟、共度歡樂時光，蒐集限量且驚喜的專屬禮物。

文化局代理局長林韋旭表示，為讓前來造訪台南的各位小朋友們都能留下深刻的回憶，文化局於今年兒童連假(4月3日至4月6日)期間，限量推出「巷仔Niau」為主題的手作沙畫，一共推出三款不同可愛姿態的「巷仔Niau」沙畫組，讓小朋友透過色彩的變化，發揮創意，親子攜手完成獨一無二的作品；沙畫組將於赤嵌樓、安平古堡、億載金城三大古蹟景點每日限量發送，數量有限，送完為止！

文化局表示，兒童節連假正逢英商德記洋行常設展【1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代】全新開展，4月4日開幕儀式當天，現場參與活動的小朋友即可獲得限量「巷仔Niau」小涼扇，讓您帶著涼爽漫遊古蹟；除靜態展出外，為了讓孩子們能於玩樂中更加瞭解洋行的定位及台南早期經商歷史，連假期間(4月4日至4月6日)特別規劃「Anping1865洋潮來襲」真人NPC實境闖關活動，共有八個時段，邀請兒童（國小以下）參與，闖關成功即可獲得限量禮物（巷仔Niau橡皮擦一份）。

聚傳媒

台南 文化局 連假

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