雲林164道路工程遭控是「豆腐渣」？縣府勘驗否認指控

施工中的雲林縣北港通往水林鄉的雲164道路拓寬工程，最近被水林李姓鄉民檢舉，指控施工不良，側溝龜裂且回填不實，「宛如豆腐渣工程！」，雲林縣府勘驗小組今會同廠商針對鄉民指控項目逐一勘驗後，並無太大缺失，否認「豆腐渣」指控，至於部分小缺失及民宅受損、積水問題將再協商改善。

斥資約6億元分期於2021年底開工的雲164公路，預定從原12公尺寬拓寬為24公尺，工程沿著北港通往水林約4公里多工程接近完工，不料最近水林李姓鄉民向調查單位檢舉指控靠近水林鄉的路段出現「豆腐渣工程」，雲林縣府也接獲陳情，今天由交通工務局的交通建科長鄭介旗偕同政風等單位及廠商、土厝村長蔡俥順到現場勘驗。

鄉民李啟祥指出，施工期間大型機具夯實路面，將他們房子震裂，至今未能理賠，且沿著土厝派出所往東的側溝工程，施工時既未清理基底的垃圾汙泥就灌漿，致如今溝面出現上百處裂痕，不但如此附近橋側水泥灌漿如豆花，當地是沙質地，萬一將來水引發天坑，責任該誰來負。鄰近居民也陳情指出，路面擴寬抬高，下小雨，水就灌進屋內，不知如何是好。

經勘驗，鄭介旗指出，所指的「豆腐渣」實言過其實，側溝小裂痕係為表面因熱漲冷縮出現的情況，並不影響側溝結構，只施以溝面粉光補強即可改善。至於橋側「灌漿豆花」係因路面完成鋪設，管線再行開挖回填不夠紮實所致，也不影響橋面結構，將再邀管線單位協商改善。

至於民宅進水、龜裂，鄭介旗也表示，廠商對於修護理賠已與住戶多次協商，雖仍未達成協議，若有必要將再行協商，同時也將協助墊高加設排水一併改善。對於勘驗小組原先要進行開挖鑽探，陳情人認為沒必要，但要求依規定標準施工，才結束這場會勘。