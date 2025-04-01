全國社工表揚台南13人獲獎 得獎志工：看見助人的價值

衛生福利部為肯定社工夥伴在工作上的付出，昨天在台北舉辦「114年全國社會工作專業人員表揚典禮」，台南市公私部門共有13位社工人員獲衛生福利部表揚。社會局長郭乃文代表市長黃偉哲向台南市得獎社工致贈祝賀花束，感謝台南市的社工夥伴長期在社福崗位上的辛勞付出，並祝福所有社工4月2日全國社工日快樂。

今年台南市獲得中央表揚的13位公私部門社工中，有4位榮獲「資深敬業獎」，服務年資均已屆滿20年以上，分別是社會局林燕姿照顧管理專員、家扶基金會南區分事務所李侑珊社工督導、家扶基金會北區分事務所高于庭資深社工員及陳正梅社工督導。

另外，9位社工獲頒「績優社工獎」，包括：家庭暴力暨性侵害防治中心劉月瑛社工師、社會局陳嘉桓社工師、韓克儉社工員、衛生局楊昭雅心理衛生社工、白河榮譽國民之家李旻昱輔導員、家扶基金會南區分事務所彭戎慈資深社工師、善牧社會福利基金會謝孟琪社工員、成功大學附設醫院郭玟雅社工師、嘉南療養院郭思嫺社工師。

獲「資深敬業獎」的家扶基金會南區分事務所李侑珊社工督導，是今年台南表揚對象中年資最久者。自大學畢業後即投入社工工作，陸續服務於醫院及家扶中心。她曾經服務過的個案數量已無法細數，其中第一位開案服務的扶助兒少至今已近40歲，仍與她保持聯繫。她也曾協助出養到國外的兒少，成年後特地回台感謝她及當初照顧他的寄養家庭，讓她深受感動。李侑珊表示，社會工作看盡人生辛苦，但也因為這份工作看見助人的價值。

台南市政府社會局林燕姿照顧管理專員，實務服務經驗累計20年。她回憶高中畢業時選擇就讀社工系時，親友曾以「要做志工不用念到大學」勸她打消念頭，但她仍堅持走助人之路。大學畢業後便投入社會工作至今，從不被家人看好，到現在獲得全力支持。

林燕姿表示，剛投入職場時，大眾對社工與志工常混淆不清，需要花很多時間解釋自己的工作內容。如今，民眾已逐漸認同社工專業，這是她20年來最欣慰的事。她也感謝家人與同事的支持，讓她能在社工道路上持續前行。

獲「績優社工獎」的台南市政府社會局陳嘉桓社工師，從事社工服務近10年，從社會安全網計畫啟動初期即加入社會局擔任社工員，專責脆弱家庭服務。他表示，社會工作充滿挑戰，幫助不一定能帶來立即改變，但他始終相信每一份努力都有機會帶來轉變。這次獲獎的榮譽不僅屬於個人，更是對支持他的長官、同事與家人的肯定，也成為他持續走下去的動力。