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台南台江廟口文化沙龍請神明開會 倡議營造觀音佛祖歷史現場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校舉辦廟口文化沙龍，倡議營造陳卿寮觀音佛祖歷史現場。圖／台江分校提供
台南社大台江分校舉辦廟口文化沙龍，倡議營造陳卿寮觀音佛祖歷史現場。圖／台江分校提供

台南社大台江分校結合村廟、社區、老屋，營造行歷史現場微型公共藝術，以振興台江文化路徑，繼十三佃鄭家社區博物館「文化燈箱」營造之後，昨透過廟口文化沙龍，請來神明倡議營造陳卿寮觀音佛祖歷史現場，讓更多民眾了解台江內海的變遷。

陳卿寮保山宮總幹事王錦德指出，陳卿寮保山宮奉祀保生大帝及觀音佛祖，耆老相傳觀音佛祖在清朝中葉，隨著台江內海潮水，漂流到村外，由郭姓先民奉請回到村內祭拜，大顯神威，歷史久遠。他小時候都會沿著村外的潮溝港道到今天的商60一帶抓魚，印證耆老囗述觀音佛祖漂流到陳卿寮的歷史現場。

社大台江分校表示，台南市安南區古稱台江，西元1823年，曾文溪改道衝進台江，生成台江十六寮溼地型村落社會。其中陳卿寮鄰近「商60」重劃區，此處在清朝時期為草湖溼地，後來變成魚塭，也是先民耕塭養魚拓墾區，以及陳卿寮觀音佛祖循著台江內海漂流到陳卿寮的歷史現場，見證台江內海變遷史。為此，昨晚在保山宮舉辦廟口文化沙龍，邀請王錦德講述陳卿寮觀音佛祖故事，還特別奉請內殿的觀音佛祖到案前，人、神共同參與文化沙龍。

這場台江廟囗文化沙龍，有保山宮主委陳天寶、耆老金武義及崑山科大老師郭一勤帶領大學生共同參與。王錦德、台江分校執行長吳茂成以台江排水圖、台灣堡圖倡議討論陳卿寮觀音佛祖歷史現場營造。吳茂成說，接下來將整理囗述歷史資料，進一步與市府展開陳卿寮社區博物館文化路徑及歷史現場再造行動。

台南社大台江分校舉辦廟口文化沙龍，邀請觀音佛祖一起參與。圖／台江分校提供
台南社大台江分校舉辦廟口文化沙龍，邀請觀音佛祖一起參與。圖／台江分校提供

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