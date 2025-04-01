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大林慈濟醫院成立心血管加護病房 增設7張專業病床

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院成立心血管加護病房，院長賴寧生今天參加揭牌典禮，心臟血管外科醫師許永亨擔任病房主任，醫師呂佩潔擔任專責醫師，整合體外循環小組、護理團隊、專責藥師、復健師、呼吸治療師及社工，匯聚16名心臟專科醫師，提供雲嘉地區心血管重症患者更專業照護。

許永亨說，心血管加護病房設有7張病床，採24小時待命制，配備先進生命徵象監視系統，也提供血液淨化技術與心肺輔助維生系統，即時應對急性心肌梗塞、嚴重心律不整、急性心因性休克等高風險疾病，降低併發症風險，大幅提升治療成功率與存活率。

賴寧生說，心血管疾病是全球主要死因之一，尤其心臟及大血管手術風險及高，術後照護品質直接影響病人的恢復與存活率，需高度整合醫療團隊與精密設備，盼透過這個專業病房，為雲嘉地區的心血管重症患者提供最即時、最優質的醫療照護，提升存活率與生活品質。

心臟血管外科主任張兼華說，成立心血管加護病房歷經許多挑戰，終於踏出關鍵一步，新病房能提供冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜修補、主動脈剝離修補術等重大專業監護，還有心臟移植及心室輔助器術後照護能力，醫療流程與設備已準備就緒，盼能造福雲嘉鄉親。

嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院今天成立心血管加護病房，增設7張專業病床，即時監視患者生命徵象。圖／大林慈濟醫院提供

加護病房 醫師 風險

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