大甲媽祖遶境進香將出發 西螺農會開流水席：不讓香客餓肚子

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月4日深夜起駕，預計6日進入雲林縣西螺鎮境內駐駕福興宮，9日回程同樣駐駕西螺福興宮，為迎接數十萬名香客，雲林縣西螺鎮農會將於6日、9日開放農物館供隨香信徒休憩，並準備流水席熱情招待，藉此推廣在地農特產。

大甲媽祖即將展開9天8夜遶境進香活動，預定4月6日、9日駐駕西螺福興宮，西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，為迎接來自各地的香客，4月6、9日兩天將延長農會旁的雲林農物館營業時間，兩天從上午8時至晚上9時開放信徒休息，開放時間將免費供應咖啡及大米冰淇淋。

廖錦富表示，農會去年底將閒置舊穀倉打造為近百坪大的雲林農物館，現場展售雲林各地農特產品，希望借此機會讓各地信徒有機會認識地方農特產。