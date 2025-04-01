大甲媽祖遶境進香將出發 西螺農會開流水席：不讓香客餓肚子
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月4日深夜起駕，預計6日進入雲林縣西螺鎮境內駐駕福興宮，9日回程同樣駐駕西螺福興宮，為迎接數十萬名香客，雲林縣西螺鎮農會將於6日、9日開放農物館供隨香信徒休憩，並準備流水席熱情招待，藉此推廣在地農特產。
大甲媽祖即將展開9天8夜遶境進香活動，預定4月6日、9日駐駕西螺福興宮，西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，為迎接來自各地的香客，4月6、9日兩天將延長農會旁的雲林農物館營業時間，兩天從上午8時至晚上9時開放信徒休息，開放時間將免費供應咖啡及大米冰淇淋。
廖錦富表示，農會去年底將閒置舊穀倉打造為近百坪大的雲林農物館，現場展售雲林各地農特產品，希望借此機會讓各地信徒有機會認識地方農特產。
另外，為展現西螺人的好客、熱情，6日當天中午至晚上9時，9日當天上午9時半至晚上9時，農物館旁將以流水席形式，供應蘿蔔糕、高麗菜丸、甜米糕等近30樣在地美食，廖錦富說「絕不能讓香客餓肚子」。
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