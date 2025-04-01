嘉市議員李奕德猝逝頭七法會擲筊10餘杯未允杯 最終因這原因才允杯

嘉市議員李奕德上月肝癌遽逝，得年44歲，父親李漢仁白髮人送黑髮人，痛罵兒子辜負選民「落荒而逃」，父子深情，引人鼻酸，守靈期間，李漢仁看到許多鄉親弔祭「哭著進來、哭著出去」，得知兒子服務鄉親鞠躬盡瘁，感到釋懷，日前夢到兒子入夢，「要他等著晚間9時來電」，上午家人做頭七法會，李奕德姪子代為擲筊，結果擲10餘筊未允杯，直到母親說李奕德弟弟因期末考未回家，這才獲允杯。

李漢仁說，奕德生前，他們父子每晚9時，會用市內電話相互問候、聊天，形成他們父子每天固定親蜜互動時段，如今9時不再有兒子電話，兒子做頭七前，他夢到兒子入夢，躺在醫院病床上說，「爸爸記得晚間9時等我的電話」，醒來才知一場夢，如今已接聽不到兒子電話了。

李漢仁表示，上午家人在靈堂做頭七法會，由李奕德姪子代為擲筊，結果擲10餘筊未允杯，後妻子想到，二兒子讀藥學系考試，無法趕回家，才由二兒子兒子，即奕德姪子代為擲筊，兄弟情深，原來是奕德未見弟弟回來，靈前說明說，這才獲允杯。

李漢仁說，一張票一世情，兒子和選民4年契約未滿就落跑，沒有交代，這不就是「落荒而逃」，但沒有關係，尊重兒子選擇，所有留下來未完成的工作，他會嚴嚴緊緊地接下來，全力幫兒子完成。「落荒而逃」是不得不罵的一句話。

但兒子停靈期間，看到許多鄉親到靈前弔祭，「哭著進來、哭著出去」，得知兒子服務鄉親鞠躬盡瘁，如同蠟燭燃燒到最後一滴，從鄉親口中，得知兒子服務選民用心認真付出，讓他感到釋懷。

李奕德自小到大，父親從沒有痛罵過他，這次父親責罵，卻也是最後一次。由於李奕德未能履行4年議員任期，李父允諾遵從兒子遺願，因此向選民們道歉，會替兒子完成留下來的工作。李奕德告別式4月8日在市立殯儀館舉行。