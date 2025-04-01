0121台南地震受損紅黃單逾2千戶 修繕補助已核撥逾1.7億

0121地震重創台南楠西等房屋損壞情形嚴重，市府受理並完成4122 件緊急評估案件，其中紅單500 件，黃單1560 件，紅黃單合計2060件），南市府指出，扣除不申請案件76件，已完成現勘評估1984件，今天已全部寄送損壞評估報告，至今受理紅黃單建築物修繕補助案件總計758件，核定核撥535件總計1億7184萬562元，呼籲收到損壞評估報告的受災戶，盡速至公所提出申請。

市長黃偉哲表示，此次紅黃單數量多達兩千多筆，是過去震災經驗的好幾倍，撥款善款的效率也要全力加速，為此，市府相關局處進駐「0121震災復原聯合臨時服務中心」簡化補助流程，並協助民眾順利提出申請，力求在短時間內完成審核並核撥補助款，目前已順利核撥超過3成的申請案，「會持續加快撥款進度」。

黃偉哲呼籲已收到「損壞評估報告」的受災戶盡速向當地公所提出修繕補助申請，讓市府能夠快速核發補助，幫助民眾恢復家園，重建生活。黃偉哲強調，除了屋損補助，市府仍會持續關心每位災民的需求，協助提供災民所需資源及支援，也會積極處理災後重建、振興地方經濟相關工作。