阿里山鐵路鐵飯碗職缺開放甄試 須通過負重體測招53人

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今年釋出招考名額，預計招募53名從業人員，包括正取23名、備取30名，5月24日至5月26日辦理甄試，需通過負重跑走測驗及鐵路法筆試，新進人員起薪每月3萬1730元至3萬9110元，報名至4月15日止。

鐵路服務組站務士正取11名、備取15名，須通1200公尺負重跑走，男性20公斤、女性15公斤，筆試科目為鐵路法及子法、鐵路運輸學大意，以及中英語口試，工作地點需依業務需要調派林業鐵路主支線各車站，工作內容為辦理站務、轉轍、調車工作及解說等業務。

鐵路維護組工程士正取12名、備取15名，須通過提重86公斤小台車不落地行走20公尺，挑重70公斤重物在45秒內行走50公尺，筆試科目為鐵路法及子法，工作地點需依業務需要調派林業鐵路各監工區，負責路線養護、施工及事故緊急搶修等業務，配合夜間加班施工者佳。

林鐵及文資處表示，今年招考從業人員將服務於阿里山林鐵車站站務及路線維護等工作，新進人員起薪每月3萬1730至3萬9110元，享年終獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費（國民旅遊卡）、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、喪葬慰問。