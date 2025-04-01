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粉紅超跑5月2日起駕36小時內抵雲林北港 張麗善證實將陪走沉澱自己

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
圖為去年白沙屯媽祖鑾轎抵達北辰派出所。圖／本報資料照
圖為去年白沙屯媽祖鑾轎抵達北辰派出所。圖／本報資料照

苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於今年5月2日凌晨出發，展開10天9夜北港進香活動，有粉紅超跑之稱的媽祖鑾轎預計36小時內要抵達北港，對隨香的香燈腳體力將是一大挑戰，雲林縣長張麗善將於2日到拱天宮恭送媽祖出城，並一路陪走到北港，她表示，將透過陪走沉澱自己。

白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，截至昨天已有17萬人報名，因去程36小時內要從苗栗走到雲林北港，對隨香的信徒將是一大挑戰，張麗善每年都會到拱天宮恭送媽祖出城，去年白沙屯媽祖首度在雲林縣府停駕，讓她感動到當場淚流不止，今年將陪媽祖鑾轎從白沙屯走到雲林。

張麗善說，有一年媽祖鑾轎48小時走到北港，她全程跟走，體力不支才跟其他香燈腳上車休息，今年媽祖5月2日凌晨登轎出發，預計4日中午抵達北港朝天宮，時間約36小時，她預計請假1天，一路陪走到北港。

她說，現在社會氛圍混亂，近距離陪媽祖走一段路，可以讓心靜下來，當身心沉澱下來，也許可以想到更多福國利民的政策，也歡迎信徒視體力狀況陪走。

圖為去年白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎抵達北港朝天宮。圖／本報資料照
圖為去年白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎抵達北港朝天宮。圖／本報資料照
白沙屯媽祖鑾駕去年首進雲林縣府 ，縣長張麗善（前排左二）迎接時感動不已。圖／本報資料照
白沙屯媽祖鑾駕去年首進雲林縣府 ，縣長張麗善（前排左二）迎接時感動不已。圖／本報資料照

北港朝天宮 拱天宮 白沙屯媽祖

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