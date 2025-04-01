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嘉義市2024光影藝術展「逐光月影」 再奪美國謬思設計金獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供

嘉市府2020年起策畫「光織影舞-光影藝術展」，在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展以「逐光月影」為主題，打造夢幻詩意光影桃花源，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」（Conceptual Design）金獎，從來自全球眾多參賽作品脫穎而出。

市長黃敏惠說，「光織影舞-光影藝術展」2020年舉辦至今，獲得多項國際設計大獎，包括2020美國紐約設計獎－策劃展覽項目銀質獎，2021謬思設計獎－燈光設計項目最高榮譽白金獎，2023謬思設計獎－燈光設計項目金獎，2024謬思設計獎－燈光設計項目銀質獎，以及今年「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎，打響「光織影舞-光影藝術展」城市IP的國際能見度。這是市民驕傲，市府未來將持續爭取更多國際獎項，讓嘉市的光影之美閃耀國際。

觀光新聞處長張婉芬表示，2024光織影舞-光影藝術展以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入光影互動藝術與經典文學作品田園詩人陶淵明《桃花源記》的意境，打造夢幻又詩意的光影桃花源；去年邀請即將成真火舞團、優人神鼓前來表演，閉幕更邀美聲歌后周蕙壓軸演出，16天展期共吸引88.2萬人次參觀，創下新高。

「光織影舞-光影藝術展」除了多次獲得國際大獎，2022年起更獲選為交通部觀光署觀光雙年曆全國級活動，自2020年連續5屆，共吸引超過335萬人次參加，成功打造「中秋節就是要來嘉旅遊」城市品牌

IP。

「謬思設計獎」是「國際獎項協會」創立世界級競賽，是全球創意設計領域最具影響力國際獎項之一，集結全球跨領域設計思維，以創新卓越評選標準，選拔表彰具獨創性與富涵深度的作品。2024光織影舞-光影藝術展」設8處光影藝術展區，直徑7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，是全台絕無僅有的「湖上竹月」。得獎網址：https://design.museaward.com/winner-info.php?id=29978。

嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖為獲獎承辦單位觀新處團隊。 圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖為獲獎承辦單位觀新處團隊。 圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供
嘉市府在北香湖公園打造光影藝術，創造嘉市專屬中秋節品牌IP；去年2024光織影舞-光影藝術展」以「逐光月影」為主題，榮獲國際設計大獎「2025謬思設計獎－概念設計項目」金獎。圖／嘉市府提供

中秋節 光影

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