不會拆！嘉市府提中央噴水圓環修繕4大保證 KANO精神雕塑保留

嘉義市知名地標中央噴水圓環市府提修繕計畫被市民質疑，甚至傳言要拆圓環，批評聲浪四起，市府駁斥並舉辦3場說明會加強民意溝通；昨晚最後一場說明會，市府重申以修復為主、維持原樣，並提全程監控、完整紀錄、專家監看、減低交通衝擊等4大保證。市府彙集民意內部討論修正後進行發包施工。

嘉義市政府昨晚於嘉義火車站旁願景館舉辦最後一場說明會。市府建設處表示，中央噴水圓環面臨KANO精神雕塑已逾10年、基座外圍傾斜、老舊管線亟待更新、結構老舊水池漏水、機電設備嚴重老舊以及操作環境危險等6大課題。

市民關切施工交通及周邊交通規畫，也提及加入圓環歷史人文元素等。

市議員王浩表示，3場說明會要如實回饋民意、3600萬經費要在民意基礎下使用。

議員陳家平建議要掌握施工期、事先做好交通分流避免交通紊亂。

建設處表示，計畫以修復為主，維持原樣，並保持安全性，但調研文獻需要大量時間。也會藉這一次紀錄提供初步資料，供後續調研等深入研究使用。

市府建設處長田長沛表示，中央噴水圓環修繕計畫會保留中央噴水圓環KANO永不放棄精神跟圓環的造型，梳理歷史脈絡、以減法設計美學，讓嘉義市城市地標更加彰顯民主聖地的盛名。