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不會拆！嘉市府提中央噴水圓環修繕4大保證 KANO精神雕塑保留

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市知名地標中央噴水圓環市府提修繕計畫，舉辦說明會與民意溝通，提出修繕４大保證。記者李宗祐／攝影
嘉義市知名地標中央噴水圓環市府提修繕計畫，舉辦說明會與民意溝通，提出修繕４大保證。記者李宗祐／攝影

嘉義市知名地標中央噴水圓環市府提修繕計畫被市民質疑，甚至傳言要拆圓環，批評聲浪四起，市府駁斥並舉辦3場說明會加強民意溝通；昨晚最後一場說明會，市府重申以修復為主、維持原樣，並提全程監控、完整紀錄、專家監看、減低交通衝擊等4大保證。市府彙集民意內部討論修正後進行發包施工。

嘉義市政府昨晚於嘉義火車站旁願景館舉辦最後一場說明會。市府建設處表示，中央噴水圓環面臨KANO精神雕塑已逾10年、基座外圍傾斜、老舊管線亟待更新、結構老舊水池漏水、機電設備嚴重老舊以及操作環境危險等6大課題。

市民關切施工交通及周邊交通規畫，也提及加入圓環歷史人文元素等。

市議員王浩表示，3場說明會要如實回饋民意、3600萬經費要在民意基礎下使用。

議員陳家平建議要掌握施工期、事先做好交通分流避免交通紊亂。

建設處表示，計畫以修復為主，維持原樣，並保持安全性，但調研文獻需要大量時間。也會藉這一次紀錄提供初步資料，供後續調研等深入研究使用。

市府建設處長田長沛表示，中央噴水圓環修繕計畫會保留中央噴水圓環KANO永不放棄精神跟圓環的造型，梳理歷史脈絡、以減法設計美學，讓嘉義市城市地標更加彰顯民主聖地的盛名。

市府提出修繕4大保證包括，施工期間架設縮時監控設備充分掌握圓環現場、修繕全程完整影像紀錄、將編列專家監看費用、完善落實交通維持計畫減低交通衝擊。

嘉義市建設處長田長沛（左）說明中央噴水圓環修繕計畫。記者李宗祐／攝影
嘉義市建設處長田長沛（左）說明中央噴水圓環修繕計畫。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央噴水圓環修繕計畫，昨天晚上於願景館舉辦最後一場說明會。記者李宗祐／攝影
嘉義市中央噴水圓環修繕計畫，昨天晚上於願景館舉辦最後一場說明會。記者李宗祐／攝影

嘉義 監控

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