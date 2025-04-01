清明連假南市公布易壅施路段 馬戲團周邊道路有管制

因應清明連假車潮，台南市政府交通局公布4月3日至4月6日期間的國道與省道交通疏導措施，提醒用路人提前規劃路線，避開壅塞路段，另南區水交社文化園區旁有「2025FOCASA幾米馬戲樂園」，中西區海安路也有市集活動，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區，因應活動將有部分道路進行管制，請提早改道避開擁擠路段。

交通局表示，因應清明節祭祖習俗，位於南區的崇孝塔、南山公墓周邊有3條公車路線提供服務，新營福園、南化區、六甲區、官田區、歸仁區則有免費接駁專車，鼓勵掃墓民眾善加利用、避免塞車，詳情可至各區公所網頁查詢。

FOCASA幾米馬戲樂園連假期間演出，將封閉水交社一街與興中街63巷，影響新興東路、西門路、南門路及健康路等路段；中西區海安路二段也有商圈活動，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)。

在國道疏運部分，重點涵蓋國道1號與3號。國道1號北上車道在大灣至永康交流道、永康至台南交流道間，將於每日7點至下午1點開放路肩使用；國道3號南下車道在下營系統至麻豆之間，則於每天下午2點至下午7點開放路肩行駛。

此外，為分散車流，每日0時至5時暫停收費，並於連假前兩日實施單一費率打七折優惠。

省道疏導措施，針對台86線仁德系統路段與台86線歸仁交流道至台19甲線路段，特別提醒用路人避開尖峰時段。

台86線仁德系統路段：東向：4月2日（下午5點至7點）、4月3日（上午11點至12點、下午4點至6點）、4月4日（下午5點至7點）、4月5日（下午6點至8點）、4月6日（下午5點至7點）。西向：4月2日（下午5點至7點）、4月4日至4月6日（下午5點至7點）。

台86線歸仁交流道至台19甲線：4月2日（下午5點至7點）、4月3日至4月6日（上午9點至11點、下午3點至7點）。

交通局建議用路人多加利用 台84線與台61線 作為替代道路，以避開擁擠路段。也善用台南好停車 APP、幸福公路 APP、高速公路 APP即時資訊平台，確保旅途順暢。

交通局長王銘德表示，連假期間交通局將隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。