全國競技疊杯賽 嘉市勇奪10金6銀10銅再創佳績

2025全國競技疊杯運動錦標賽3月29日至30日，在新北市舉行，吸引全台15縣市283名選手參賽，嘉市代表隊由8所學校選手組成，包含23名普通生與11名特教生，他們賽場上相互扶持、團結合作，展現「融合運動」精神，勇奪10金6銀10銅再創佳績，令人動容。

市長黃敏惠曾任中華台北特奧會理事長，重視特教學生運動權益，鼓勵各校積極推動普特融合運動。黃敏惠說，嘉市代表隊由普通生與特教生組成融合團隊，屢次在全國錦標賽爭取佳績，今年代表隊再度展現強勁實力，締造10金6銀10銅的亮眼成績，也為爭取成為國手努力，她為學生出色表現感到驕傲。

教育處長郭添財表示，競技疊杯運動速度與精準度挑戰選手極限，嘉市代表隊不負眾望，榮獲10金6銀10銅、11項第四、9項第五、8項第六、8項第七、2項第八、5項第九、9項第十的好成績。

其中，玉山國中陳懷恩榮獲特別組6金、興嘉國小吳昱興一般組1金成績最耀眼；另由賴宥潾、張文馨、黃萱瑩、王又仁、吳昱興、李昌祐共同組成的團體組也疊出全場團體賽前3名，嘉市代表隊第一次獲邀參與SOC大挑戰，展現多年來耕耘發展競技疊杯運動作為普特融合特色團隊的亮眼成果。

帶隊參賽的育人國小校長楊家豪說，育人辦理全市代表隊培訓邁入第5年，除參與多場全國賽事，也帶領嘉市選手參加4場國際賽事。嘉市發展競技疊杯運動做為普特融合特色運動，提供特教生公平學習機會，呼應CRPD身心障礙者權利公約讓特教生能和普通生一起參與賽事。