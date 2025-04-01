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張花冠接任華膳董事長半年多 地方人士對她逆齡容顏驚嘆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣前縣長張花冠（左）2018年卸任，去年獲行政院延攬接任華航子公司華膳空廚董事長，鹿草鄉長嚴珮瑜上月趁張花冠返鄉掃墓，到張的太保市住家拜會，送鹿草青年返鄉開店網路爆紅的乃朵菈手作甜點、蛋糕給她，行銷鹿草特產香甜牛奶香米。記者魯永明／翻攝
嘉義縣前縣長張花冠（左）2018年卸任，去年獲行政院延攬接任華航子公司華膳空廚董事長，鹿草鄉長嚴珮瑜上月趁張花冠返鄉掃墓，到張的太保市住家拜會，送鹿草青年返鄉開店網路爆紅的乃朵菈手作甜點、蛋糕給她，行銷鹿草特產香甜牛奶香米。記者魯永明／翻攝

嘉義縣前縣長張花冠2018年卸任，先後傳出可能任職台北101、台肥、中鋼等國營事業董事長，去年9月獲行政院延攬接任華航子公司華膳空廚董事長，張縣長卸任後沉潛淡出政壇，很少出現公開場合，最近先後與縣議員詹琬蓁、鹿草鄉長嚴珮瑜碰面，2人貼臉書，地方人士對71歲張花冠短髮、逆齡容顏，驚嘆連連，好奇她如何保養？

張花冠說，「我沒有做特別保養，就是保持自然」；縣議員詹琬蓁上月出國，在桃園機場巧遇張花冠，詹琬蓁將2人合照貼臉書；鹿草鄉長嚴珮瑜上月趁張花冠返鄉掃墓，到張的太保市住家拜會，送鹿草青年返鄉開店網路爆紅的乃朵菈手作甜點、蛋糕給她，行銷鹿草鄉特產香甜牛奶香米。

「哇！小花縣長根本逆齡，怎麼還拿麼年輕？」、「好久不見小花縣長，還拿麼有氣質、年輕」、「小花縣長擔任華膳董事長，好職缺，不必再像過去縣長，扛沉重責任，心情好、臉上自然洋溢青春容顏。」

嚴珮瑜說，她過去在文觀局工作，承辦縣長觀光行銷活動造型，許久未見小花縣長，小花縣長身材好、留俏麗短髮，保持青春活力，國內知名饗賓集團採購香甜牛奶香米受好評，藉小花縣長行銷，希望選用香甜牛奶香米

牛奶香木由台南農改場鹿草分場培育，命名新品種「台南20號」、「嘉義鮮Q米」，由日本米品種「牛奶皇后」改良，結合台梗4號芋香及台農84號的抗稻熱病特性及大穀粒外觀，研發出符合台灣人口味的新型稻米品種。

張花冠2任縣長被評鑑為五星縣長，是國內最早使用臉書行銷縣政與文化觀光政治人物，卸任後重心放在家庭生活與繪畫創作。張花冠與賴清德總統過去是立委同事，後賴當閣揆張當縣長，2人建立好交情，張花冠接任華膳董事長被認為與張曾任台灣涼椅公司總經理，從政善於推銷家鄉文化觀光與農產美食有關，華膳官網上月公布她與總經理連署的「永續宣言」。

張花冠 牛奶 詹琬蓁

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