歷經17次招標 阿里山鄉里佳衛生室重建

嘉義縣阿里山鄉最偏遠的醫療據點里佳衛生室已35年，建築老舊，經評估急需重建，但原物料、工資、運輸等問題，廠商缺意願，重建工程歷經17次招標，昨總算舉行敲磚祈福儀式，縣府指出，預計2026年完工。

里佳部落是阿里山鄉最深處，里佳衛生室由阿里山鄉衛生所結合聖馬爾定醫院團隊提供醫療服務，縣府指，新建工程向衛福部爭取補助252萬多元，縣府籌措挹注622萬多元，總經費875萬元，才讓工程順利標出；基地面積25坪，將改善原鄉衛生室就醫環境，提供優質醫療服務，守護原鄉民眾健康。

衛生局長趙紋華、嘉基與聖馬爾定2家醫院代表及地方仕紳出席重建工程敲磚祈福儀式，重建期間，里佳衛生室將暫移至距離車程1分鐘的里佳社區多功能活動中心，持續醫療服務。

趙紋華指出，山區幅員廣大，縣府積極向中央爭取各部落衛生室重建經費，山美衛生室今年已完工運作，也將著手來吉、豐山及十字等衛生室重建，提升鄉民就醫品質與便利性。