古坑溝子埧園區 獲核准開發

「雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫昨獲內政部核發開發許可，約71公頃台糖土地的基地，編更為工業區使用，並推動農產業加值園區；縣長張麗善說，預定5月動土，未來每年可創造約99億元產值、創造3千個就業機會，帶動青年返鄉的熱潮。

開發基地位於古坑鄉縣道154乙及國道3號間，緊鄰雲林山線農產業集散地及古坑市區，國土署表示，未來規畫引進地方特色食品產業、新農業、農林食品機系產業、冷鏈物流與倉儲業等低汙染產業進駐，促進傳統農業產業鏈轉型與升級。

國土署也指出，縣府已經依據內政部區域計畫委員會建議就土地使用及公共設施配置、保育類動物燕鴴的棲地保育、產業定位、廢汙水處理與用水回收等議題完成計畫修正，包括落實營造保育鳥類友善棲地環境、機械設備產業的製成用水回收率達70%等環境影響評估承諾，並且設置合宜綠帶與滯洪池空間，符合環境永續的目標。

「樂見其成！」古坑鄉長林慧如說，古坑溝子埧產業園區規畫推動農產業加值園區，引進農產品加工、冷鏈等產業進駐，對雲林的農業相信會有很大的幫助，畢竟農業還是要透過加工產業作為後盾，才能避免在市場任人宰割。

國土署指出，縣府所提出古坑溝子埧產業園區經審議確認符合各級國土計畫相關指導，且具體可行，中央也給予准許開發的實質支持，相信開發完成後能發揮提升國內農產加工、研發量能等多元效益，建立快速且安全的新農業產業鏈，達到在地傳統農產業轉型升級與平衡區域的願景。