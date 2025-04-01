台南課室英語認證 教產工會促取消

中央雙語政策轉向，賴清德總統去年表示「不再追求其他學科以英語授課」，台南市教育產業工會指市府仍強推「課室英語能力認證」，造成基層老師反彈，要求取消；教育局回應，認證是鼓勵為主，會持續廣納各界建議。

南市教育局說明，推動課室英語計畫已3年，透過教師在日常課堂中自然融入簡易英語指令與情境語句，讓學生能自然學英語，未脫離教育本質、不追求形式主義，持續簡化申請流程，並提供示例資源與專業輔導，目前242校2663名教師獲得認證，顯現了教師共同為學生營造友善英語學習環境的用心。

南市教產工會昨開記者會，理事長陳葦芸說，教育局初推課室英語能力認證時，要求各國中小不分學科的教師錄製教學影片接受審查、各校須達成一定的認證比率，教產工會當時要求取消，「這樣的政策提升了學生學習？還是只是製造政績數字？」讓教師的專業教學空間被無謂形式主義壓榨殆盡。

全教總理事長侯俊良表示，若教育局這一做法讓學生確實提升學習力、表現得更好，就拿出成果來證明，否則趕快取消，回歸正常教學，不要讓學生愈學愈弱勢。

東海大學外文系講座教授何萬順說，中央已在雙語政策做調整，南市卻推得凶狠，令人吃驚，呼籲「回頭是岸」；台大人文社會高等研究院長廖咸浩認為，若繼續讓英語反客為主，不但讓學生知識學習受阻，甚至變成半文盲，最終只會讓下一代無法適應AI的時代，致整個社會失去競爭力。

另，教產工會與南市教師會批各縣市都同意要提升33年沒調整的特教加給，只有南市不同意，為確保特教教師留才久任，加給的調升刻不容緩，「南市不要成為豬隊友」；市議員朱正軒也認為，「一市卡關」說不過去，希望南市能跟進。

教育局回應，特教班導師可同時領有導師費及特教職務加給，若再調增，會導致校內不同職務加給的失衡，並非反對加給，而是應同步評估調整學校兼任不同職務教師，建議中央政策推行要整體審慎評估各項業務工作的負擔及權責輕重；教育局也喊話國教署，如果研議調增職務加給，也要全額補助縣市府，避免加重地方財政負擔。