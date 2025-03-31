清明節將至...南警說明交通管制措施 指出3時段「車潮」

清明節將至，台南市交通警察大隊針對轄內各區公墓、納骨塔設施、生命紀念園區等祭祀場所周邊道路，與相關單位討論各項交通管制作為，今說明進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達到交通順暢，方便掃墓民眾慎終追遠，節省用路時間。

交大指出，清明連續假期長達4日，根據過去連續假期的經驗，綜整南市交通狀況有三「車潮」：

2.連續假期第一日至第三日（4月3日至5日）「出遊潮」：出遊車潮上午集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路為主。

根據今年度春節連續假期的經驗，上午9時至下午1時各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）車流較多。

上午11時至下午1時台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流，而在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現出遊人（車）潮，且各地停車場停車率高，提醒駕駛人提前做好停車規劃。

3.連續假期最後一日（4月6日）「賦歸潮」：出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）因應返回工作地，有車多情形。

4.預估在4月3日、4月4日9時至下午1時，台南市各墓區、納骨塔等祭祀園區（例如：南區崇孝塔、南山公墓、新營福園孝思堂、六甲納骨塔、左鎮八德安樂園、南化納骨堂及歸仁納骨堂等）周邊道路及停車場車流達到尖峰，提醒駕駛人做好路線及停車規劃，建議可以分散其他日期或時段前往祭祀。

5.「FOCASA幾米馬戲樂園」於3月28日登場，活動持續至4月27日止，地點在南區水交社文化園區旁大草地，預估會有大量遊客前往；活動周邊將湧入大量車潮，部分路口將實施交通管制，提醒前往的駕駛人提前做好路線及停車規劃，亦可善用大眾運輸搭乘公車或是騎乘YouBike前往。