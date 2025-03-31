快訊

美股早盤／黑色星期一4大指數開低走低 標普500測試關鍵支撐

最新警戒區曝！4縣市深夜大雨特報 山區慎防坍方

聽新聞
0:00 / 0:00

清明節將至...南警說明交通管制措施 指出3時段「車潮」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
交大指出，為確保轄區各道路交通順暢，因應車流時段，將於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序。記者袁志豪／翻攝
交大指出，為確保轄區各道路交通順暢，因應車流時段，將於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序。記者袁志豪／翻攝

清明節將至，台南市交通警察大隊針對轄內各區公墓、納骨塔設施、生命紀念園區等祭祀場所周邊道路，與相關單位討論各項交通管制作為，今說明進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達到交通順暢，方便掃墓民眾慎終追遠，節省用路時間。

交大指出，清明連續假期長達4日，根據過去連續假期的經驗，綜整南市交通狀況有三「車潮」：

1.連續假期前一日（4月2日）「返鄉潮」：下午5時過後，返鄉及下班車潮集中於仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路為交通尖峰，提醒駕駛人台86快速公路銜接國道1號南、北雙向，以及台86快速公路銜接國道3號關廟交流道會有車流匯流車速較慢情形。

2.連續假期第一日至第三日（4月3日至5日）「出遊潮」：出遊車潮上午集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路為主。

根據今年度春節連續假期的經驗，上午9時至下午1時各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）車流較多。

上午11時至下午1時台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流，而在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現出遊人（車）潮，且各地停車場停車率高，提醒駕駛人提前做好停車規劃。

3.連續假期最後一日（4月6日）「賦歸潮」：出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路）因應返回工作地，有車多情形。

4.預估在4月3日、4月4日9時至下午1時，台南市各墓區、納骨塔等祭祀園區（例如：南區崇孝塔、南山公墓、新營福園孝思堂、六甲納骨塔、左鎮八德安樂園、南化納骨堂及歸仁納骨堂等）周邊道路及停車場車流達到尖峰，提醒駕駛人做好路線及停車規劃，建議可以分散其他日期或時段前往祭祀。

5.「FOCASA幾米馬戲樂園」於3月28日登場，活動持續至4月27日止，地點在南區水交社文化園區旁大草地，預估會有大量遊客前往；活動周邊將湧入大量車潮，部分路口將實施交通管制，提醒前往的駕駛人提前做好路線及停車規劃，亦可善用大眾運輸搭乘公車或是騎乘YouBike前往。

交大指出，為確保轄區各道路交通順暢，因應車流時段，將於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序，同時與高公局南區交控中心、公路局及交通局大台南智慧交通中心等單位建立橫向聯繫，加強警廣路況推播，提供即時路況資訊。

當警方接獲臨時性車多、車速緩慢狀況，將立即啟動交通快暢機制，籲請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線，並配合員警指揮循序行進，方能「人車平安，一路順暢」。

交大提醒，駕駛人前往掃墓除了注意行車安全外，可多加利用祭祀園區內或周邊的停車場，或是搭乘接駁車前往，並請配合警方執行交通管制及疏導作為，切勿圖一時方便而在周邊道路違規停車，不僅阻礙交通，也容易發生危險。

台南市交通警察大隊今說明進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達到交通順暢，方便掃墓民眾慎終追遠，節省用路時間。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊今說明進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達到交通順暢，方便掃墓民眾慎終追遠，節省用路時間。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊今說明進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達到交通順暢，方便掃墓民眾慎終追遠，節省用路時間。記者袁志豪／翻攝
台南市交通警察大隊今說明進（出）場動線、替代道路方案等交通管制措施，以達到交通順暢，方便掃墓民眾慎終追遠，節省用路時間。記者袁志豪／翻攝
交大指出，為確保轄區各道路交通順暢，因應車流時段，將於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序。記者袁志豪／翻攝
交大指出，為確保轄區各道路交通順暢，因應車流時段，將於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序。記者袁志豪／翻攝

國道 觀光景點 連續假期

延伸閱讀

清明節前 蔡英文臉書憶台獨運動者史明

寶可夢結合新北觀光景點 議員鄭宇恩盼設實體IP

新北汐止保長里手作艾草草仔粿 清明節前熱賣

苗栗市天雲廟祭祀 豬羊牲禮出動吊車送上樓

相關新聞

清明節將至...南警說明交通管制措施 指出3時段「車潮」

清明節將至，台南市交通警察大隊針對轄內各區公墓、納骨塔設施、生命紀念園區等祭祀場所周邊道路，與相關單位討論各項交通管制作...

高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿海上會香 大小廟宇總動員

4年1次南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，4月10日將循海路抵安平港，台南靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后...

南北保母薪資漲幅慢？ 南市社會局：滾動式調整

托育聯盟等民間團體今公布六都托育制度期中檢視體檢，其中，南北保母薪資漲幅慢，引發關注，對此，南市府社會局表示，為兼顧家長...

嘉市議員李奕德猝逝 老父悲責「落荒而逃」 引人鼻酸

嘉義市議員李奕德肝癌病逝，享年44歲。而李奕德病情急速惡化，發病才1個月，就突然驟逝；父親李漢仁在病榻痛罵「落荒而逃」引...

0121影響台南芒果恐減產 陳駿季承諾加快查估程序

立委郭國文邀請立委林俊憲、農業部長陳駿季、農會代表及果農，下午針對南化、玉井、楠西三區因為0121地震及低溫多雨，影響芒...

「2025 西港蛇燦生花‧旗遊金砂」 花旗木步道變身粉色大道

每到花季西港區金砂花旗木步道就搖身一變為浪漫粉色大道。30日臺南市西港區公所舉辦「2025 西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮，臺南市長黃偉哲特別出席與民眾熱情互動，並邀市民朋友趁即將到來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。