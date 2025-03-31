高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿海上會香 大小廟宇總動員

4年1次南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，4月10日將循海路抵安平港，台南靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺搭乘30艘船隊海上迎接。鳳芸宮媽祖及海巡駐船眾神，首開先例駐宿安平開台天后宮，鳳芸宮25艘妝點七彩霓虹燈閃爍的船隊夜泊台南區漁會前碼頭，精彩可期。

靈濟殿今天宣布這一訊息，表示安平地區將這次海上會香當做地方宗教大事，全安平10角頭的廟宇全動員，安平開台天后宮、觀音亭也全力相助。民政局長姜淋煌表示，此海上宗教會香的由來已久，世代傳承下來，是不會中斷的，未來子子系孫也會一直傳下去，一般路上會香已不容易，何況是海上會香。市府相當重視，會全力配合各項行政、交通等事宜。

高雄林園鳳芸宮主委李金正說，高雄市政府於2013年8月1日將「林園鳳芸宮媽祖海巡」與安平港仔尾社的靈濟殿聯合辦理的宗教活動，登錄為民俗文化資產。

安平靈濟殿主委何志章表示，安平沿海每到冬至前後是烏魚洄游的海域，是林園的漁民常來捕捉魚獲的場域，常有老輩述說種種神蹟。林園鳳芸宮海巡會香的時間最早追溯於何時無從考證，根據國家文化記憶庫的資料顯示，林園靈帝殿、林園鳳芸宮、安平港仔尾社的靈濟殿在戰後1945年起有「海上會香」的活動。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，鳳芸宮媽祖海巡將於4月10日上午抵達安平港，由靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺共搭乘30多艘船隻出發於海上迎接，所有船隻在安平漁港靠岸登陸，參加海上巡香的眾神乘坐28頂神轎上岸後，進入台南安平區與隨香搭乘25輛遊覽車的信徒會合後，近3000人的遶境團隊前往安平港仔尾社靈濟殿及安平觀音亭會香，當晚駐宿安平開台天后宮。

何志章指出，安平區陸上遶境會香的路關，從安平漁港出發，經運河、安平路75巷22弄、安平港仔尾社的靈濟殿。下午3時起駕，沿運河單行道前行、左轉安平路33巷8弄，往安平路直行抵安平觀音亭會香，接著安平路前行右轉抵安平開台天后宮駐駕客宿。晚間6點半至9點由安平開台天后宮排場祀宴熱情接待。