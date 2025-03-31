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南北保母薪資漲幅慢？ 南市社會局：滾動式調整

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
托育聯盟等民間團體今公布六都托育制度期中檢視體檢，南市社會局表示，會針對物價指數與家庭可支配所得變化，透過居家式托育服務管理委員會滾動式調整保母收托費用。圖為市府訪查保母情況，與新聞無關。圖／南市府提供
托育聯盟等民間團體今公布六都托育制度期中檢視體檢，南市社會局表示，會針對物價指數與家庭可支配所得變化，透過居家式托育服務管理委員會滾動式調整保母收托費用。圖為市府訪查保母情況，與新聞無關。圖／南市府提供

托育聯盟等民間團體今公布六都托育制度期中檢視體檢，其中，南北保母薪資漲幅慢，引發關注，對此，南市府社會局表示，為兼顧家長經濟負擔及保母收托費用，會針對物價指數與家庭可支配所得變化，透過居家式托育服務管理委員會滾動式調整保母收托費用。

社會局指出，自今年起準公共化到宅日間托育服務8至10小時，收費由2萬4000元調升為2萬8500元至3萬7500元；保母的副食品費用也調升至2300元，另外，今年6月起，日間托育服務費用，收費上限調高1000元，根據不同區域，每位幼兒托育費用上限為1萬4500元至1萬6000元。

社會局強調，台南市配合中央「準公共居家托育人員提升托育服務品質獎助」，對無違規的優質保母提供最高每年1萬8000元獎助金，激勵提升服務品質；根據《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，台南也確保每名幼兒托育費用不超過當地家庭可支配所得10%，以減輕家長的經濟壓力。

社會局表示，近年來也強化親子悠遊館與公托家園合作，並開辦定點臨托線上預約服務，進一步為家長提供更多喘息空間，促進友善托育環境的發展。

保母 台南 托育

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