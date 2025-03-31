快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市議員李奕德猝逝 老父悲責「落荒而逃」 引人鼻酸

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員李奕德父親李漢仁表示，會持續兒子生前為民服務工作。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德父親李漢仁表示，會持續兒子生前為民服務工作。記者李宗祐／攝影

嘉義議員李奕德肝癌病逝，享年44歲。而李奕德病情急速惡化，發病才1個月，就突然驟逝；父親李漢仁在病榻痛罵「落荒而逃」引人鼻酸。李漢仁哀傷地說，有負選民所託，契約未滿就落跑，才會心痛罵他「落荒而逃」，但仍會替兒子完成留下來的工作。將於4月8日舉行告別式。

李奕德連任第10、11屆議員，2月時因肝臟病變，緊急住進大林慈濟醫院救治，不料病情快速惡化，3月26日宣告不治。李漢仁白髮人送黑髮人，也哀痛罵兒子「落荒而逃」。

李漢仁說，一張票一世情，和選民4年的契約未滿就落跑，沒有交代，這不就是「落荒而逃」，但沒有關係，尊重兒子的選擇，所有留下來未完成的工作，會嚴嚴緊緊地接下來全力幫他完成。「落荒而逃」是不得不罵的一句話。

李漢仁說，父子間從來沒有大聲爭執過一件事，唯一就是為了這一次要帶他就醫，他一直堅決還有很多事情沒有做完，還有很多要會勘的案子等等。要去大林慈濟的前一天，為了就醫還跟家人吵了一架，那時「病到鞋子穿錯邊都不知道」。他的堅持和一些不該堅持，真的讓人難以接受。

李漢仁說，奕德思思念念都在為民服務，即使在病榻上仍然叮嚀著助理「今天行程怎樣？」「有選民央託什麼事情？」「所有邀約會勘一定要親自到！」、「要拍照回來給我看」、「市府回函要馬上傳給我看」…

李漢仁感嘆說，一直說著要為民服務、「爸爸不要阻止我」，那你也必須先把身體照顧好才行。2人還以小指打勾勾互相約定明年年底相挺，父子再一齊站在戰車上，家家戶戶拜訪，沒想到這一切只能是回憶。

李奕德自小到大，父親從沒有痛罵過他，而這次父親責罵，卻也是最後一次。由於李奕德未能履行4年議員任期，李父允諾遵從兒子遺願，也因此向選民們道歉。

李奕德告別式將於4月8日上午8點半在嘉義市立殯儀館景德廳舉行，親友將送人生最後一程。

嘉義市議員李奕德猝逝，連日來許多來自各方的花籃擺滿靈堂。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德猝逝，連日來許多來自各方的花籃擺滿靈堂。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德靈堂設於富貴天境。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德靈堂設於富貴天境。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德猝逝，連日來許多生前好友到靈堂前致意。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德猝逝，連日來許多生前好友到靈堂前致意。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德告別式擇定於４月８日。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德告別式擇定於４月８日。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德父親李漢仁在靈堂前說，「落荒而逃」是不得不罵的一句話，要兒子放心會持續為民服務工作。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員李奕德父親李漢仁在靈堂前說，「落荒而逃」是不得不罵的一句話，要兒子放心會持續為民服務工作。記者李宗祐／攝影

嘉義 議員

延伸閱讀

嘉義城隍廟求得20字籤詩 讓癌逝議員李奕德家屬直呼靈驗

癌逝議員李奕德有功於嘉義城隍廟 廟方將列先賢功滿芳名神位超度

嘉市議員李奕德罹癌遽逝 殯葬告別式吉日已選定

癌逝議員李奕德出身嘉市百年老字號全發堂中藥房 家族5代懸壺濟世

相關新聞

嘉市議員李奕德猝逝 老父悲責「落荒而逃」 引人鼻酸

嘉義市議員李奕德肝癌病逝，享年44歲。而李奕德病情急速惡化，發病才1個月，就突然驟逝；父親李漢仁在病榻痛罵「落荒而逃」引...

0121影響台南芒果恐減產 陳駿季承諾加快查估程序

立委郭國文邀請立委林俊憲、農業部長陳駿季、農會代表及果農，下午針對南化、玉井、楠西三區因為0121地震及低溫多雨，影響芒...

「2025 西港蛇燦生花‧旗遊金砂」 花旗木步道變身粉色大道

每到花季西港區金砂花旗木步道就搖身一變為浪漫粉色大道。30日臺南市西港區公所舉辦「2025 西港區花旗木活動-蛇燦生花‧旗遊金砂」開幕典禮，臺南市長黃偉哲特別出席與民眾熱情互動，並邀市民朋友趁即將到來

不捨清貧榮民遺眷單親扶養孩子 台南小東里里民各捐300湊10萬捐贈

42歲蘇姓榮民遺眷獨力扶養13歲女兒，因本身身體狀況不佳、有僵直性脊椎炎，每年都要換血一次，一個月僅能打零工賺取微薄收入...

台南這裡的綠肺被忽視 守護團體倡議部分區域轉型自然保護區

台南市文資處昨針對民團提案南山公墓登錄為文化景觀開公聽會，是保存還是拆除針鋒相對。守護團體今表示，資訊不透明、居民對環境...

看好親子旅遊市場 嘉縣推特色親子旅遊住宿

嘉義縣文化觀光局今天於中埔鄉詩情夢幻城堡民宿，舉辦嘉義縣旅宿業親子風格營造成果發表會。現場展示了8家旅宿業者如何巧妙融合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。