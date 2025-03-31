嘉市議員李奕德猝逝 老父悲責「落荒而逃」 引人鼻酸

嘉義市議員李奕德肝癌病逝，享年44歲。而李奕德病情急速惡化，發病才1個月，就突然驟逝；父親李漢仁在病榻痛罵「落荒而逃」引人鼻酸。李漢仁哀傷地說，有負選民所託，契約未滿就落跑，才會心痛罵他「落荒而逃」，但仍會替兒子完成留下來的工作。將於4月8日舉行告別式。

李奕德連任第10、11屆議員，2月時因肝臟病變，緊急住進大林慈濟醫院救治，不料病情快速惡化，3月26日宣告不治。李漢仁白髮人送黑髮人，也哀痛罵兒子「落荒而逃」。

李漢仁說，一張票一世情，和選民4年的契約未滿就落跑，沒有交代，這不就是「落荒而逃」，但沒有關係，尊重兒子的選擇，所有留下來未完成的工作，會嚴嚴緊緊地接下來全力幫他完成。「落荒而逃」是不得不罵的一句話。

李漢仁說，父子間從來沒有大聲爭執過一件事，唯一就是為了這一次要帶他就醫，他一直堅決還有很多事情沒有做完，還有很多要會勘的案子等等。要去大林慈濟的前一天，為了就醫還跟家人吵了一架，那時「病到鞋子穿錯邊都不知道」。他的堅持和一些不該堅持，真的讓人難以接受。

李漢仁說，奕德思思念念都在為民服務，即使在病榻上仍然叮嚀著助理「今天行程怎樣？」「有選民央託什麼事情？」「所有邀約會勘一定要親自到！」、「要拍照回來給我看」、「市府回函要馬上傳給我看」…

李漢仁感嘆說，一直說著要為民服務、「爸爸不要阻止我」，那你也必須先把身體照顧好才行。2人還以小指打勾勾互相約定明年年底相挺，父子再一齊站在戰車上，家家戶戶拜訪，沒想到這一切只能是回憶。

李奕德自小到大，父親從沒有痛罵過他，而這次父親責罵，卻也是最後一次。由於李奕德未能履行4年議員任期，李父允諾遵從兒子遺願，也因此向選民們道歉。